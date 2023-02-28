Небо над Петербургом закрыли для гражданской авиации: введен план «Ковер»

Небо над Петербургом закрыли для гражданских самолетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Небо над Петербургом оказалось свободным от гражданских самолетов. Около 10 часов утра 28 февраля СМИ сообщили о введении плана «Ковер» из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Сигнал «Ковер» подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. В небо над городом поднимают перехватчики. Эту же информацию spb.kp.ru анонимно подтвердил один из пилотов гражданского самолета.

- Да, план введен. Неизвестная «метка» на радаре пересекла границу. Боевые самолеты ушли на перехват. Ожидает, что минут через 30 план отменят.

Ни в петербургском аэропорту Пулково, ни в Западном военном округе получить подтверждение этой информации не удалось. Однако, сервис Flightradar, отслеживающий перемещение всех гражданских рейсов, показывает полную пустоту над городом.

В радиусе 200 километров от Петербурге в небе нет ни одного самолета. Фото: flightradar24.com

Пассажирские самолеты не приближаются к Петербургу, ближе, чем на 200 километров. Те рейсы, которые летели в город на Неве, в полете разворачивают обратно или отправляют на запасные аэродромы.

При этом онлайн-табло Пулково пока не показывает изменений в расписании рейсов.

ОБНОВЛЕНО:

Информацию о закрытии аэропорта подтвердили в правительстве Петербурга.

- Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, - сообщает пресс-служба Смольного.

Пулково закрыто для воздушных судов до 12 часов.

Отметим, что объявление режима закрытого неба в Петербурге почти совпало по времени с фейковыми сообщениями о воздушной тревоге и срочной эвакуации, которые увидели утром 28 февраля жители Ленобласти и некоторых районов города.

А 13 февраля из-за точно такого же ЧП закрывали небо над Ленобластью. И тогда на перехват НЛО в воздух поднимали боевые самолеты.

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