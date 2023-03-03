10-летний мальчик по просьбе отца один ехал за рулем «Вольво» по Петербургу

10-летний мальчик пытался перегнать автомобиль отцу в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге за рулем «Вольво» ехал... 10-летний мальчик! Ребенок был один в машине и двигался в направлении ЗСД, когда его и заметил очевидец. К счастью, мужчина быстро отреагировал и каким-то чудом смог остановить школьника. Сидевший за рулем ребенок не растерялся и сообщил, что перегоняет машину по просьбе отца.

Остановивший ребенка мужчина вызвал на место полицию. Инспекторы ГИБДД не без улыбки разбирались в инциденте.

Сейчас ребенок живет с матерью. Фото: СОЦСЕТИ

- К административной ответственности привлекли мать ребенка. За неисполнение родительских обязанностей ей грозит от 100 до 500 рублей. На отца составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ, - рассказали spb.kp.ru в дежурной части УМВД России по Приморскому району.

Мать ребенка от комментариев отказалась.

Известно, что отец ранее учил мальчика водить машину. Теперь отцу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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