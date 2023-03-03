Больше не одинокая императрица: Фигуристка Елизавета Туктамышева закрутила роман с новым мужчиной

Елизавета призналась, что в ее жизни вновь появился мужчина ФОТО: соцсети

8 марта в Петербурге дамы смогут отпраздновать с Ильей Авербухом. Точнее, с его гала-шоу «Ледниковый период» с трогательным названием программы «Письма любви», которое в этом году проходит в разных городах России и посвящено олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. В Северной столице на лед со своим новым номером выйдет и любимица петербургской публики Елизавета Туктамышева. «КП-Петербург» поговорила с фигуристкой о письмах любви в ее жизни, планах о завершении спортивной карьеры и императорском титуле.

«ОРГАНИЗМ ПРИВЫК К ВОЛНЕНИЮ»

- 4 марта пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию. Как проходит подготовка к чемпионату?

- Подготовка проходит нормально. Меня немного выбили из колеи небольшие проблемы со здоровьем после Кубка Первого канала, но сейчас все в порядке, я нахожусь в приемлемой форме. Все позади.

Покидать спорт красавица пока не собирается ФОТО: соцсети

- Многие снялись с этого чемпионата (Глеб Литфуллин, Елизавета Пасечник с Максимом Некрасовым, Александра Трусова и другие). В прессе начали обсуждать, что спортсмены просто не считают эти соревнования столь важными. Массовые снятия – это случайное совпадение или все же игнорирование?

- Случайное совпадение, потому что это хороший старт, чтобы поставить такую жирную точку в сезоне. Он достаточно ответственный. И мне кажется, когда спортсмен находится в хорошей форме, то ему только в радость выступить на таком замечательном старте. Думаю, были веские причины у людей, которые отказались от этих стартов.

- Про актеров говорят, что если ты не волнуешься перед выходом на сцену, то пора сменить профессию. У вас за спиной уже столько соревнований, остается ли еще тремор перед выходом на лед?

- Да, конечно. Мне кажется, что волнение никогда не уйдет. Ты в любом случае каждый раз выходишь на лед перед публикой и должен хорошо отработать, откатать перед судьями. Всегда бывают разные состояния, поэтому волнение присутствует. Просто иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Мне кажется, что с опытом мой организм уже привык к этому состоянию. Но волнение перед стартом не такое, которое вводит в ступор, наоборот - помогает, чтобы ты лучше выступал.

Со своим прозвищем Императрица не совсем согласна Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГОВОРИТЬ ОБ УХОДЕ РАНО

- Это уже 11 ваш сезон. Были когда-то мысли покинуть профессиональный спорт и заняться чем-то другим?

- Таких кардинальных мыслей у меня никогда не было. Я всегда хотела выступать, хотела кататься.

- Вы запускали свой бренд одежды – это же тоже своеобразный уход в бизнес. Вы себя в этом видите?

- Может быть, но у меня в этом слишком мало опыта. Это был не уход в бизнес, а просто возможность попробовать что-то новое, что не мешало бы мне также постоянно присутствовать на тренировках и достигать результатов. Я бы даже не назвала это каким-то большим проектом, потому что на первом месте у меня всегда был спорт. Пока говорить об уходе в бизнес точно рано, но, может быть, когда-нибудь это произойдет.

- Поклонники называют вас не иначе, как Императрицей. Ассоциируете себя с этим титулом?

- Я себя с этим титулом не ассоциирую, я наоборот стараюсь быть другом для своих поклонников – максимально искренне давать интервью, общаться с ними. Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик.

Фигуристка выступит с новым номером, посвященным любви Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СЕРДЦЕ ЗАНЯТО

- Программа, в которой вы выступаете в Петербурге, называется «Письма любви». Приходили ли вам любовные письма или, может, приходилось писать самой?

- Сама никогда не писала, но поклонники пишут, это приятно. Пишут в соцсетях и записки в букетах оставляют, очень много добрых, приятных слов. Некоторые подарки я храню, которые сделаны своими руками или те, что значимые, трогательные. Это всегда приятно, когда человек вложил частичку души в свой подарок. Из последних, к примеру, мне подарили очень красивый чехол для телефона, написали прекрасное письмо, очень трогательное. Куколку, которую сделали своими руками из веревочек. Ее я тоже храню.

- Ваш новый номер под песню Елены Ваенги «Снег» тоже о любви?

- Да, все о любви. Там красивая, трогательная мелодия и история.

- Когда катаются о любви в одиночке, это всегда грустная история?

- Это точно не всегда грустная история, можно ведь кататься из-за любви к себе. Можно воспринимать эту историю по-разному. Это же так прекрасно осознавать, что ты любишь и принимаешь себя. Эту любовь можно и показывать на льду по-разному.

Письма поклонников Елизавета хранит, как и подарки ФОТО: соцсети

- Эта любовь к себе у вас, как у спортсменки и девушки, была всегда, или приходилось работать над этим?

- Думаю, что она была всегда. Просто иногда ты об этом забываешь или не осознаешь. Бывают моменты, когда ты себя не принимаешь. И это нормальная часть взросления, становления личности. Совет полюбить себя банален, но тебе легче жить с человеком, которого ты любишь, чем с человеком, которого ты не принимаешь. В ситуации, когда ты совсем себя не любишь, начинать стоит с маленьких шажочков. Может тебе нравится не все, но нравятся, к примеру, твои руки, ноги или носик. И так по частичкам можно начать себя любить, это помогает принять себя полностью. Тогда жизнь будет намного легче.

- Для мужской части ваших поклонников раскройте секрет, занято ли ваше сердце?

- Да, занято.

- Поздравляем! Не поделитесь, кем?

- Пока секретная информация, не поделюсь. Но спасибо.

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