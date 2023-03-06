«Грубость – ее конек!»: Как болельщики обсуждают дерзкое поведение фигуристки Трусовой на автограф-сессии

Александра Трусова вновь оказалась в центре внимания после посещения финала Гран-при России в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отгремел финал Гран-при России по фигурному катанию, где в одиночных соревнованиях у девушек блистала новая звездочка Этери Тутберидзе Аделия Петросян. 15-летняя девушка с запасом выиграла золотую медаль, обойдя Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Но кто бы мог подумать, что читатели spb.kp.ru будут активнее всего обсуждать появление в «Юбилейном» Александры Трусовой, которая приехала поддержать своего парня Марка Кондратюка. Напомним, спортсмен шел лидером после короткой программы, но после произвольной упал на третьем место и довольствовался только «бронзой».

После проката Марк упал в объятия Саши, она прижала его к груди и попыталась успокоить. Трогательный момент смог поймать фотокорреспондент spb.kp.ru. Однако запомнилась Трусова не только этой милотой. Во время раздачи автографов она попросила фанаток не кричать ей на ухо, а когда одна из них сказала, что Саша войдет в историю, то та резко ответила: «Вообще-то я уже вошла в историю!».

Саша бегло раздала автографы на финале турнира. Фото: Артем КИЛЬКИН

Этот момент горячо обсуждали читатели «Комсомолки» в петербургском Дзен-канале. Приведем их некоторые оценочные комментарии.

- Трогательным никак этот кадр не назвала бы, железный захват! – считает Елена, комментируя обнимашки Марка и Саши.

- Хамство у «звезды» на первом месте. Какой раз проходят соревнования без ее участия, и все прекрасно! Как «вошла» в историю, так и вышла, - считает пользователь с ником Xomlinka.

- Грубость и дерзость - ее конек, и он ее далеко не увез, - иронизирует Наталия Дригваль.

- Смешная, на голове корону давно надо поправить, - возмущается Марина Черненко.

- Да-а-а, неожиданно. Почему-то мне Саша казалась другой. Нехорошо, - разочарована Мария Иванова.

Пока что Трусову беспокоит спина. Поэтому она и пропустила финал сезона в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме этого нашлись и те, кто усомнился в том, что Саша могла так общаться со своими поклонниками. Несколько человек пожурили фотокора «КП».

- Никогда не поверю, что Саша могла такое сказать своим болельщикам. Никогда! Она всегда дорожит своими болельщиками и прекрасно к ним относится. А придумать голословно можно, что угодно, - пишет Снежана Л.

Добавим, что Александра не выступит и в турнире шоу-программ. Все из-за пресловутой травмы спины.

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