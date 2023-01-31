Метро до Кудрово дотянут только в 2029 году: В Смольном рассказали о планах по развитию подземки

Из 89 обещанных объектов, новых станций будет только 57. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурге не отказываются от амбициозных планов (с Москвой не сравнивать!) по развитию городской подземки. Как и прописано в Генплане города до 2050 года, за 30 лет в Северной столице построят 89 объектов метро. Но есть поправочка: станций будет только 57, а остальное это – вторые вестибюли, переходы и прочее.

- Согласно Генплану, планируется построить 89 объектов метро, в том числе 57 новых станций, в том числе подземно-пересадочных, а также 29 новых вестибюлей, - сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

До 2030 года планы скромнее: 31 новый объект, в том числе станции и выходы. Как ранее говорилось в ответе на запрос «Комсомолки» в КРТИ, станций – 21 штука.

А самая ближайшая перспектива, это – ввод в строй трех станций в 2024 году. Принять пассажиров должны «Горный институт» (оранжевая ветка) и «Путиловская» с «Юго-Западной» (коричневая ветка). Поле этого до 2029 года шестую линию метро хотят дотянуть от «Путиловской» до «Каретной» (пересадочная на «Обводный канал». А оранжевую ветку – до Кудрово. Одноименная станция откроется в тот же год. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

Также в ближайшее время начнутся работы по строительству вестибюля станции «Театральная», для которого наконец-то выбрали место на карте.

Что же касается самого Генплана развития Петербурга, то утвердить его окончательно должны к осени 2023 года. Пока что в документ вносятся поправки, поданные при общественных обсуждениях.

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