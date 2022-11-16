ЗакС одобрил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2023-25 годы

Новый бюджет Петербурга одобрен во втором чтении. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания одобрили во втором чтении проект бюджета Санкт-Петербурга на 2023-й и плановый период 2024-25 годов. В документе в том числе содержится положение об увеличении резервного фонда с 30 до 50 миллиардов рублей. Такую инициативу внес на рассмотрение губернатор города.

- Поправкой губернатора предлагается в связи с сокращением поступлений из федерального бюджета установить доходы городской казны на уровне 1,048 триллиона рублей. Одновременно увеличить расходную часть – до 1,195 триллиона. Дефицит вырастет до 146,8 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Напомним, что бюджет Петербурга уже в 2022 году превысил триллион рублей. Большая его часть пойдет на социалку: здравоохранение, образование, а также развитие транспортной инфраструктуры. В том числе строительство дорог, закупку новых вагонов метро, трамваев и троллейбусов.

На строительство подземки предполагается ежегодно выделять не менее чем по 30 миллиардов рублей. Но при необходимости эту сумму смогут увеличить.