Мобилизованный 29-летний учитель истории и обществознания из Петербурга погиб на спецоперации

Мобилизованный учитель истории и обществознания из Петербурга погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

На спецоперации погиб мобилизованный 29-летний учитель истории и обществознания из Петербурга Владислав Пивнюк. Информацию об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.

- Действительно, учитель погиб на спецоперации. Дату и обстоятельства его смерти мы не знаем. Информации о похоронах тоже пока нет, - сообщили чиновники.

Владислав приехал в Петербург из Великого Новгорода. Фото: СОЦСЕТИ

Владислав преподавал в школе №253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина. Сейчас на втором этаже учреждения организовали уголок памяти в честь учителя. Коллектив школы выразил соболезнование в связи с гибелью коллеги и уточнил, что он ушел из жизни при исполнении воинского долга. В конце сентября ученики Пивнюка в соцсетях высказывали ему поддержку.

- Для всех стало неожиданностью, что его призвали. Вел уроки, как обычно. И тут внезапно пришла повестка. Мы очень ждали его обратно, - сказал «КП-Петербург» один из школьников, учившихся у Пивнюка.

Летом Владислав носил патриотичную футболку. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что Владислав родился и учился в Великом Новгороде, но работать уехал в Петербург. Его страница в соцсетях закрыта, но на главной фотографии видно, что он одет в футболку с буквой Z.

Напомним, что первым погибшим мобилизованным из Петербурга оказался 41-летний адвокат Андрей Никифоров. Его не стало спустя две недели после призыва на службу.

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