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18 октября 2022 13:27

«Скрыл свою командировку от детей»: Погибший в боевых действиях учитель физкультуры из Петербурга был ветераном Чечни

Родные погибшего на спецоперации учителя физкультуры из Петербурга рассказали, что он попал под обстрел
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

56-летний учитель физкультуры Вадим Седов из гимназии №631 Петербурга погиб на спецоперации в среду, 5 октября. Седов был не только педагогом, но и майором, ветераном Второй чеченской войны. Как рассказали родные мужчины, он несколько месяцев добивался того, чтобы его отправили в зону боевых действий.

МАСТЕР СПОРТА ПО ПЛАВАНИЮ

На гражданке Вадим Седов работал на два фронта. Во-первых, он проводил занятия физкультуры для детей в гимназии. К урокам подходил нестандартно. Даже записывал на видео, как делать зарядку по утрам, не вставая с кровати. А под его опекой школьная команда по баскетболу занимала призовые места и громила соперников.

Седов был мастером спорта по плаванию. Фото: СОЦСЕТИ

Седов был мастером спорта по плаванию. Фото: СОЦСЕТИ

Во-вторых, Седов тренировал сборную по плаванию в военном институте физической культуры Петербурга.

- Вадим достаточно быстро дошел до мастера спорта, – вспоминает его тренер по плаванию Сергей Костыгов. – Вода была его стихией. Но сам он профессиональный военный. Имел звание майора. Он очень гордился тем, что прошел Чечню, посылал мне много фотографий и видео оттуда. Так что я не удивлен совершенно, что он ушел на спецоперацию. Потому что это был его порыв. Он добрый и порядочный человек, не мог остаться в стороне от беды.

НЕ СКАЗАЛ ДЕТЯМ

- Если честно, я вообще не был в курсе желания отца, – признался «КП-Петербург» один из сыновей мужчины Михаил. – Он предпочел не рассказывать мне об этом. Видимо, не хотел, чтобы мы переживали за него, поэтому промолчал. Я узнал о его командировке только после его гибели.

У Вадима был боевой опыт - он прошел Вторую чеченскую войну. Фото: СОЦСЕТИ

У Вадима был боевой опыт - он прошел Вторую чеченскую войну. Фото: СОЦСЕТИ

У Вадима осталось четверо детей, из которых трое – его родные от первой жены. Со второй супругой Ольгой он расписался незадолго до отбытия на спецоперацию.

- Вадим и Оля познакомились еще у меня на секции по плаванию. Они знали друг друга много лет, я рад, что они успели расписаться, – делится тренер Сергей Костыгов. – Как рассказала мне Оля, Вадим определился с решением уйти на спецоперацию еще летом. Писал заявления в военкомат, стучался, просился. Но ему постоянно отказывали. То по возрасту не подходил, то по званию. Оттягивали и оттягивали. Но потом, за неделю до начала частичной мобилизации, ему все-таки дали зеленый свет. Так что он ушел добровольцем. Но всего лишь через три с небольшим недели его не стало…

Похороны учителя физкультуры пройдут в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Похороны учителя физкультуры пройдут в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

ПОГИБ В БОЮ

Когда гимназия объявляла о трагедии с учителем физкультуры, то упомянула, что Седов погиб героем. Однако супруга Ольга была не готова прокомментировать «КП-Петербург» обстоятельства гибели майора. Из ее сообщений знакомым Вадима можно сделать вывод, что 5 октября муж вступил в бой.

- У меня очень тяжелое и страшное известие, – писала супруга друзьям мужа. – Вадим погиб. 14 сентября ушел добровольцем. Погиб 5 октября. При минометном обстреле в бою.

Как добавляет тренер Вадима Седова, его тело пока что находится в Ростове. Транспортировка задерживается. Похороны учителя физкультуры пройдут в Петербурге.

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