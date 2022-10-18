«Скрыл свою командировку от детей»: Погибший в боевых действиях учитель физкультуры из Петербурга был ветераном Чечни

Учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов погиб на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

56-летний учитель физкультуры Вадим Седов из гимназии №631 Петербурга погиб на спецоперации в среду, 5 октября. Седов был не только педагогом, но и майором, ветераном Второй чеченской войны. Как рассказали родные мужчины, он несколько месяцев добивался того, чтобы его отправили в зону боевых действий.

МАСТЕР СПОРТА ПО ПЛАВАНИЮ

На гражданке Вадим Седов работал на два фронта. Во-первых, он проводил занятия физкультуры для детей в гимназии. К урокам подходил нестандартно. Даже записывал на видео, как делать зарядку по утрам, не вставая с кровати. А под его опекой школьная команда по баскетболу занимала призовые места и громила соперников.

Седов был мастером спорта по плаванию. Фото: СОЦСЕТИ

Во-вторых, Седов тренировал сборную по плаванию в военном институте физической культуры Петербурга.

- Вадим достаточно быстро дошел до мастера спорта, – вспоминает его тренер по плаванию Сергей Костыгов. – Вода была его стихией. Но сам он профессиональный военный. Имел звание майора. Он очень гордился тем, что прошел Чечню, посылал мне много фотографий и видео оттуда. Так что я не удивлен совершенно, что он ушел на спецоперацию. Потому что это был его порыв. Он добрый и порядочный человек, не мог остаться в стороне от беды.

НЕ СКАЗАЛ ДЕТЯМ

- Если честно, я вообще не был в курсе желания отца, – признался «КП-Петербург» один из сыновей мужчины Михаил. – Он предпочел не рассказывать мне об этом. Видимо, не хотел, чтобы мы переживали за него, поэтому промолчал. Я узнал о его командировке только после его гибели.

У Вадима был боевой опыт - он прошел Вторую чеченскую войну. Фото: СОЦСЕТИ

У Вадима осталось четверо детей, из которых трое – его родные от первой жены. Со второй супругой Ольгой он расписался незадолго до отбытия на спецоперацию.

- Вадим и Оля познакомились еще у меня на секции по плаванию. Они знали друг друга много лет, я рад, что они успели расписаться, – делится тренер Сергей Костыгов. – Как рассказала мне Оля, Вадим определился с решением уйти на спецоперацию еще летом. Писал заявления в военкомат, стучался, просился. Но ему постоянно отказывали. То по возрасту не подходил, то по званию. Оттягивали и оттягивали. Но потом, за неделю до начала частичной мобилизации, ему все-таки дали зеленый свет. Так что он ушел добровольцем. Но всего лишь через три с небольшим недели его не стало…

Похороны учителя физкультуры пройдут в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

ПОГИБ В БОЮ

Когда гимназия объявляла о трагедии с учителем физкультуры, то упомянула, что Седов погиб героем. Однако супруга Ольга была не готова прокомментировать «КП-Петербург» обстоятельства гибели майора. Из ее сообщений знакомым Вадима можно сделать вывод, что 5 октября муж вступил в бой.

- У меня очень тяжелое и страшное известие, – писала супруга друзьям мужа. – Вадим погиб. 14 сентября ушел добровольцем. Погиб 5 октября. При минометном обстреле в бою.

Как добавляет тренер Вадима Седова, его тело пока что находится в Ростове. Транспортировка задерживается. Похороны учителя физкультуры пройдут в Петербурге.

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