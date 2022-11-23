Суд отказал телеведущей Регине Тодоренко в удовлетворении иска против «КП-Петербург»

Телеведущая требовала с ответчиков 8 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Регина Тодоренко не смогла выиграть суд против "КП-Петербург" и начинающей писательницы из Петербурга Дарины Мишиной. Телеведущая подала иск, в котором требовала 8 миллионов рублей компенсации. Недовольство Регины вызвал материал, в котором писательница заявила, что, по своему мнению, она стала "литературным рабом" артистки. Как говорила Дарина, она два года писала для Тодороенко книгу, но так и не получила гонорар за свою работу.

В упомянутой статье был и комментарий представителя Регины, которая заявляла, что наработки Мишиной телеведущая использовать не собирается, а сама писательница просто не прошла конкурс на место автора книги. Тем не менее, Тодоренко решила, что ее честь и достоинство глубоко задеты, и для их защиты обратилась в суд.

Телеведущая потребовала по два миллиона рублей с каждого участника - самой Дарины, "КП-Петербург", издательского дома "Комсомольская правда" и автора материала. В сумме это 8 миллионов рублей. Но в иске ей было отказано.

- Судебная практика показывает, что абсолютное большинство исков, которые подают к редакциям СМИ или к журналистам, являются надуманными. Суды, как правило, в их удовлетворении отказывают. Чаще люди, которые подают иск, хотят напомнить о себе. Назвать это иначе как пиаром я не могу. На первом же заседании со стороны телеведущей присутствовали представители других СМИ, - отмечает юрист "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Андрей Воробьев.

Но на этом судебные тяжбы с участием звезды не закончатся, ведь на стол Фемиды лег еще один иск - в этот раз со стороны Дарины Мишиной.

- Я безумно рада, что мы выиграли в том процессе, но расслабляться некогда, у меня еще и свой иск в сторону Регины Тодоренко о взыскании оплаты за книгу. И этот иск я тоже намерена выиграть. Но и рассмотреть идею мирового соглашения я готова — для Регины не выгодно проигрывать мне второй раз. Наш второй конфликт можно решить на берегу, - рассказала "КП-Петербург" писательница.

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