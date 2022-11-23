«Война не прощает ошибок»: Русский герой, отбросивший от себя три гранаты ВСУ, сделал важное заявление

Герой отбросил три гранаты Фото: СОЦСЕТИ

41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР, отбившийся от дрона ВСУ, стал народным героем. Русский солдат спасся, мужественно выкинув из окопа три гранаты, сброшенные на него с коптера. Британцы, увидевшие ролик с хладнокровным военным, сразу окрестили Рустама «непобедимым». Теперь о бойце на спецоперации уже слагают легенды. Но сам мужчина после резонанса в СМИ решил выступить с заявлением. Он захотел призвать других военных, в том числе тех, кто совсем недавно попал в зону боевых действий, не повторять его ошибок.

- У меня было везение, я смог отбросить гранаты, - объяснил «КП-Петербург» Руслан. - Но все же в такой ситуации, если дрон летает над тобой, лучше убегать. Я лежал в окопе от безысходности, так был ранен и не мог передвигаться. Поэтому, если вы можете, то лучше двигаться, чтобы дрону тяжело было в вас попасть гранатой. Если же снаряд прилетает прямо в окоп, то лучше от него постараться отбежать. Граната не сразу взрывается. Как нас учили инструкторы: есть 4-5 секунд с того момента, как ее сбросили. И нужно помнить, что если ты пытаешься отбросить гранату, она вполне может взорваться в руке.

Рустам не мог отбежать из-за ранения Фото: СОЦСЕТИ

Руслан объясняет, что его случай был индивидуален. А ситуации на поле боя могут быть разными.

- В таких случаях главное не паниковать и не впадать в ступор. Есть высказывание "Война не любит ошибок", - делится опытом боец. – Еще один способ избавиться от беспилотника - это попытаться его сбить, стрелять по нему из автомата.

Шокирующее видео нападение дрона ВСУ на Рустама посмотрела уже вся семья Худайнурова. По его словам, родные были в шоке от увиденного.

- Жена ко мне приезжала в больницу. Встреча прошла хорошо. Она привезла еду, лекарства, одежду, - делится Рустам. – В больнице супруга не плакала, она все до этого выплакала. Когда она впервые смотрела это видео, говорит, сначала не поверила, что это я. А вот моя дочка сразу сказала: «Это папа!».

Сейчас герой в больнице Фото: СОЦСЕТИ

Рустам уточнил, что награды за свой поступок он не ждет. Сейчас важнее восстановиться. Мужчина до сих пор проходит лечение в больнице ДНР.

Редакция «Комсомолки» желает Рустаму скорейшего выздоровления и возвращения домой. К жене и дочке.

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