Непобедимые русские солдаты: Истории наших бойцов, отбившихся от гранат, сброшенных на них в окопы с дрона ВСУ

Кто был героем, который попал на видео? Фото: кадр с видео

Леденящее кровь видео, на котором русский солдат отбивается от дрона ВСУ, сбрасывающего на него в окоп гранаты, за сутки разошлось по всему миру. И даже западным читателям вновь пришлось признать: русские непобедимы. На снятых с украинского коптера кадрах видно, как ВСУ трижды кидает снаряды на нашего бойца. Дважды он хладнокровно отбрасывает гранату от себя, а третья разрывается рядом с ним. Со временем этот ролик оброс легендами, а русских героев оказалось несколько! «Комсомолка» решила рассказать о них подробнее.

Сразу же после публикации этого ролика в Сети начали распространяться слухи, что на снятых кадрах некий боец Алексей С. из 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Каменке Ленобласти. Эту информацию сначала озвучили военные блогеры, а затем продублировала и администрация 47-го региона. Так подвиг мужественного бойца получил официальный статус, информацию тут же подхватили СМИ - и понеслось. При этом в Западном военном округе имя Алексея не подтверждали.

На бойца скидывали гранаты. Но он успевал их отбросить Фото: кадр с видео

ГЕРОЙ КИРИЛЛ МАТЮШИН СОВЕРШИЛ ПОХОЖИЙ ПОДВИГ

Поисками героя занималась и «КП». Журналисты опрашивали бойцов той самой 138 отдельной бригады из Каменки. И во время очередного разговора с военными мы нашли другого солдата из той же части с почти такой же историей! Еще одним героем оказался 19-летний рядовой Кирилл Матюшин. Свой подвиг Кирилл совершил еще в июне.

Кирилл Матюшин совершил похожий подвиг, но не был бойцом с видео Фото: СОЦСЕТИ

- На видео, которое так разошлось в Интернете, запечатлен не я, - пояснил рядовой Матюшин. - Я в похожую ситуацию попал на Харьковском направлении в поселке Веселое. В окопе нас было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между нами. Я схватил ее и выкинул. Она разорвалась в 5 метрах от меня в воздухе.

Кирилл получил контузию и ранение кисти. «КП», узнав об еще одном герое, сразу же написала об этом, добавив, что Матюшин совершил похожий подвиг. Но телеграм-каналы спутали Кирилла с бойцом с того самого резонансного видео и выдали, что это якобы и есть тот смелый боец с видеозаписи. Но это, повторим, не так. Это два разных, но одинаково сильных духом человека.

НА ВИДЕО БЫЛ БОЕЦ ДНР РУСТАМ ХУДАЙНУРОВ

Тот самый герой с видео все это время был неизвестен. Но теперь «КП» выяснила и его имя. История про некоего Алексея из 138 бригады оказалась слухом, пущенным блогерами. На самом деле на видео попал 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР.

Рустам Худайнуров - тот самый герой с видео

Сама история произошла 30 октября в ДНР в Марьинке. И, как рассказал сам герой, с дрона ВСУ на него скинули не три снаряда, а восемь - видео, выложенное в Сеть, оказалось неполным. Три боеприпаса (это были как снаряды от гранатомета, так и гранаты) Рустам отбросил, остальные пять - упали рядом с ним (часть из них разорвались, часть - нет). Ранение же Худайнуров получил только от первой гранаты, которая приземлилась прямо на него. Откинуть ее он не успел.

- В течение часа я на автомате отбрасывал боеприпасы, которые на меня кидали с дрона, - объяснил Рустам. - Тут важна реакция. Нас обучали этому, спасибо инструкторам. В такие моменты главное не паниковать, не впадать в ступор, просто брать и откидывать. Еще мне в те минуты помогли мысли о моих детях.

Сейчас Рустам находится в больнице. У него контузия, ранения рук и ног. В боевых действиях боец принимает участие с 24 февраля. Ранее он работал обычным шахтером.

ВОПРОС РЕБРОМ

А был ли Алексей?

Что же касается Алексея, о котором говорили ранее, то велика вероятность, что дело было так. Военные блогеры услышали историю, похожую на подвиг Рустама, и решили, что это был он. Ведь, как говорит сам Рустам, случаи, когда наши бойцы успевают отбросить от себя гранаты на передовой, не единичны.

- Подобное произошло на спецоперации не только со мной, - заявил Рустам.

Однако пока никаких подтверждений от минобороны про подвиг и существования самого Алексея нет. Если «КП» узнает о нем подробности и найдет подтверждение, то обязательно расскажет еще одну героическую историю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рустам и Кирилл за это время стали настоящими символами мужества наших солдат, которые подняли боевой дух россиян. Люди со всей страны оставляют сотни комментариев на их страницах в соцсетях. Мужчины и женщины, солдаты и гражданские восхищаются их поступками:

- В России лучшие мужчины. Смелые, храбрые! Низкий поклон Вам, защитники Отечества, - пишут люди.

- Ты прославил дух русского солдата на весь мир! Молодец!!! Быстро сориентировался! Победитель! Обнимаем!

- Если и существует настоящая гордость, то за таких, как ты!

Такие посты оставляют на страницах героев Фото: СОЦСЕТИ

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