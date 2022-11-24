«Кто-то подкинул его кости в лес»: Шокирующие признания волонтеров, искавших пропавшего два года назад студента в Карелии

СК допросил поисковиков по делу о таинственном исчезновении 17-летнего студента Игоря Гаврилова. Фото: предоставлено "КП"

В Карелии продолжают расследовать таинственную смерть 17-летнего студента Игоря Гаврилова. Напомним, парень пропал ночью 7 мая 2020 года, возвращаясь с вечеринки. Спустя два года его кости нашли в лесу в километре от частного сектора в поселке Контокки, куда он свернул по неизвестной причине. Родители не верят, что сын мог сам туда пойти – там лежал снег по пояс. По их версии, кто-то якобы убил подростка, а по завершению основных поисков подбросил его останки в лес. Недавно следователи допросили волонтеров, которые помогали искать юношу. И они заявили, что проходили ровно по тому же месту, где впоследствии и обнаружили кости Игоря. Но два года назад там не было и намека на следы студента.

«ПРОВЕРЯЛИ КАЖДЫЙ ДВОР»

По словам родителей Игоря Гаврилова, масштабные поиски начались 9 мая 2020 года. Добровольцы и обученные волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» разделили территорию у Контокки и Костомукши на квадраты. Каждая группа тщательно прочесывала свою зону. Особенно внимательно искали следы Игоря у заправки и частного сектора, куда он зачем-то свернул.

Отец Игоря все еще надеется узнать правду, что именно случилось с его сыном. Фото: предоставлено "КП"

- Мы от и до обследовали поселок Контокки, – вспомнила в разговоре с «КП-Петербург» поисковик Екатерина Милова. – Проверяли все: канавы, ямы, канализационные люки, даже во дворы к людям заходили. Стучались в дома. Выяснили только то, что он стучался в дверь к женщине в частный дом, о которой вы уже писали. Но она вроде бы пригрозила ему полицией, и он ушел.

В первые дни поисков лес у частного сектора обследовали с помощью квадрокоптера. С воздуха он хорошо просматривался. Деревья были не густые, а все кустарники лежали под снегом. Только несколько волонтеров с собаками решились пройти в лес – и то на снегоступах.

- Если были хоть какие-то подозрения на следы, то мы туда шли. Например, с воздуха видели черную точку – оказалось, это был мешок. На снегоступах и на снегоходах мы проверяли даже целину за лесом. Пешком соваться в лес было бессмысленно. Высота снега была от бедра по пояс. В общем, лес точно был чист, никаких следов Игоря, - уверена Екатерина.

В месте, где нашли кости Игоря, - болотистая почва (на фото отец студента). Фото: предоставлено "КП"

НИ ЗАПАХА, НИ СЛЕДОВ, НИ ВЕЩЕЙ

Поисковики зашли в лес большими группами только в начале июня, спустя почти месяц после пропажи Игоря. Тогда снега уже не было, а трава не успела еще вырасти. Видимость была очень хорошая, утверждает другой волонтер Вера, которая одной из первых вызвалась помогать семье Гавриловых.

- Помню почти каждый камень. В лесу было много воды, болотистая местность. В моей группе было шесть человек. Мы исследовали его очень внимательно, медленными шагами. Вглядывались в ближайшие два-три метра, проверяли каждую подозрительную корягу. Мы точно увидели бы Игоря. Но его там не было! Во-первых, от гниющего тела был бы запах. Мы там даже косточки кошек и собак находили по запаху. Во-вторых, над телом кружили бы птицы, вороны. В-третьих, мы точно заметили бы его черную одежду и, тем более, кроссовки с белыми полосками, - считает Вера.

Поисковики сохранили маршрут, по которому они искали Игоря два года назад. Как видно, они были почти ровно в том же месте, где впоследствии найдут останки. Фото: предоставлено "КП"

Более того, Вера была одним из тех поисковиков, кто прошелся ровно по тому же месту, где спустя два года и найдут останки студента. Это подтверждают и сами волонтеры, которых вызвали следователи на допрос, и родители мальчика.

- Получается, что мы, грубо говоря, по Игорю прошлись. Но этого не может быть. Я хорошо помню то место. Буквально в двух метрах от него мы делали остановку. Отдыхали после переправы через речку. Не заметить человека было бы невозможно. Мы все обследовали, - убеждена поисковик.

Волонтеры сходятся во мнении, что кто-то подкинул кости Игоря в лес.

- Кто-то сымитировал несчастный случай, подкинул кости. Но этот человек явно не знал о наших треках, что мы проходили этот маршрут. И мы по сей день в течение двух лет прочесывали там местность. Там по тропинке ходят собачники и грибники. Многие жители поселка собирают там морошку и клюкву. И никто ничего не видел? Так не бывает. И звери не могли растащить его кости, даже если останки там были. Там нет ни медведей, ни волков, - подытоживает Вера.

Волонтеры говорят, что с воздуха лес очень хорошо просматривался. Но следов Игоря там не было. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что после обнаружения останков Игоря Гаврилова следователи проводили туда отца мальчика, а затем и поисковиков. Причем, волонтеров сотрудники СК записывали на видео, чтобы они показали, где именно искали студента. Но своими мыслями насчет расследования дела силовики не делились. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о работе подчиненных над громким делом. Но родителям Игоря пока неизвестно, готов ли отчет следователей и что в нем говорится.

КСТАТИ

Вера вместе с племянницей обнаружили телефон Игоря спустя три дня после его пропажи. По их словам, он лежал у забора за заправкой, куда заходил Игорь в ночь исчезновения.

- Телефон очень хорошо было видно, хотя и мы, и полиция с собаками не единожды проходили по этому месту раньше и не видели там гаджета. Смартфон лежал стеклом вверх к небу и блестел на солнышке. Был полностью разряжен. Мы передали его полиции, - вспомнила поисковик.

При этом, как утверждают родители Игоря и их адвокат, следствие установило, что телефоном студента кто-то пользовался уже в день его пропажи. Этот человек звонил около 10 раз на разные номера и завел электронную почту. Его личность все еще неизвестна.

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