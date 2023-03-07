Птицы мерзли, хамелеоны пропадали, а камчатский краб шел на корм: Озвучены дикие нарушения в Ленинградском зоопарке

Ирину Скибу уволили в ноябре 2022 года. Фото: Ленинградский зоопарк

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала результаты проверки Ленинградского зоопарка. Напомним, в ноябре прошлого года там уволили директора. Как выяснилось, во время руководства зоопарком Ириной Скибой действительно были допущены серьезные нарушения в деятельности зверинца.

- В зоопарке один человек мог работать сразу на 3-4 должностях, которую эти люди «совмещали» со своей основной работой. Выходит, что и заработные платы за все должности получал один человек. При этом работников на вакантные места даже не пытались искать, - говорится в документе.

Это не все преимущества, которыми наделялся персонал. Любой из работников мог взять служебный автомобиль и кататься на нем в личных целях. Но за это директор просила платить: 10-15 рублей за один километр.

Бывший директор сама назначала себе выплаты. Фото: предоставлено "КП"

Бывший директор не обделяла и себя: сама назначала себе выплаты. Деньги она получала без специально оформленных приказов и письменных распоряжений ведомств.

- После изучения документов стало понятно, что экс-директор покупала аквариумных рыб, улиток, камчатского краба для оформления экспозиций. Позже они все были списаны как корм, хотя никто из животных зоопарка ими не питался, - сообщает Контрольно-счетная палата.

Пока директор и работники шиковали, питомцы зоопарка по-настоящему страдали в непригодных для жизни условиях. Так, например, пума жила в здании, в котором велся капитальный ремонт и производились шумные работы. Многие помещения зоопарка были захламлены и заброшены.

Ирина Скиба повысила стоимость входного билета в зоопарк Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А саламадра находилась в неподходящем аквариуме. К слову, животное вообще по документам не числилось в зоопарке. Не сладко пришлось и птицам, которым не хватало теплых помещений во время зимы, хотя у бывшего директора были планы по восстановлению зимнего птичника.

Хамелеоны, живущие в зоопарке, списывались по несколько особей разом. Что с ними случалось на самом деле – не сообщается. Специалисты не нашли во время проверки рыб, тритонов, уток мандаринок, попугая жако, медуз и других животных, которые якобы жили в зоопарке.

Напомним, Ирину Скибу подозревали в том, что она делает из животных вегетарианцев и кормит хищников рисом и сухофруктами вместо мяса. Кроме этого, во время проверки в Ленинградском зоопарке нашли майнинговую ферму, о которой, как ни странно, сама бывший директор якобы не знала.

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