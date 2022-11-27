«Я им давала лакомство»: Уволенная директор Ленинградского зоопарка впервые ответила на обвинения сделать из хищников вегетарианцев

Экс-директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба прокомментировала свое скандальное увольнение. Фото: Ленинградский зоопарк

Скандальное увольнение директора Ленинградского зоопарка Ирины Скибы вызвало множество слухов. 61-летний зоолог проработала в зверинце 40 лет, из которых почти 20 - в должности руководителя. Но в начале ноября 2022 года ей внезапно указали на выход. Бывшие и действующие сотрудники зоопарка рассказывали в СМИ, что Скиба была якобы не очень эффективным менеджером и хозяйкой: делала из хищников вегетарианцев, содержала животных в опасных условиях и кормила их просрочкой, запрещала усыплять умирающих в муках зверей, увольняла до половины сотрудников в год и даже втайне организовала майнинговую ферму. Экс-директор зоопарка почти месяц хранила молчание, но сейчас согласилась впервые прокомментировать увольнение.

«ЛЕЖАЛА В РЕАНИМАЦИИ»

- Ирина Сергеевна, почему вас уволили?

- Ушла под давлением от моего руководства из комитета по культуре. Официально – комитет просто прекратил трудовой договор. 24 октября мне предъявили приказ. Я ничего не подписывала, встала и быстрым шагом ушла от них.

Ирина Скиба говорит, что не представляет свою жизнь без зоопарка. Фото: предоставлено "КП"

- Что поменялось за 19 лет в отношении к вам?

- Я им больше не нравлюсь (смеется). У них было большое желание меня оттуда убрать. Вы не поймете их логику.

- В вас больше не видели эффективного менеджера?

- Скажите, а человек, который 40 лет в зоопарке и почти 20 из них является директором, может быть плохим специалистом? Я с утра до ночи каждый день в зоопарке. Я вытащила его. И привела в надлежащий вид в наших непростых условиях. И предыдущие проверки что-то не находили никаких нарушений.

- Почему вы сразу закрылись от СМИ?

- Я вообще с прессой редко общаюсь. А тут я заболела. Поднялось давление. А потом у меня случился приступ. Ишемическая атака. На скорой меня увезли в больницу. Отправили в реанимацию. Сейчас я постепенно оклемалась. Но только я про зоопарк вспоминаю, мне становится плохо. Моя дочь как-то сказала: «Моя мама вышла замуж за зоопарк». И сейчас у меня отняли любимое дело. И как я должна себя чувствовать? Повсюду пишут, что я наворовала миллионы. Да я столько труда и денег вложила в зоопарк!

- Почему коллеги не заступаются за вас публично?

- Они написали обращение к губернатору, в Совет федерации и Владимиру Путину. Но все это спустилось вниз и замялось. Там подписалась половина коллектива. Очень многих уже уволили за лояльность ко мне. Другие боятся за свои места и молчат. А на их место берут тех, кто меня очернил. Информационные атаки на меня идут уже 20 лет, я к этому привыкла. И ответственен за них бывший директор зоопарка Иван Корнеев, уволенный в 2001 году за финансовые нарушения. Он целью жизни поставил, чтобы меня снять. Завидовал что ли.

Высокая стоимость входного билета (600 рублей) часто вызывала вопросы у посетителей зверинца. Скиба уверяет, что это вынужденная мера из-за дорогих кормов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но ведь в зоопарке недавно была проверка. У вас тоже нашли нарушения?

- Это была очень предвзятая проверка. Проводила ее контрольно-счетная палата. И меня к ней допустили. Это нонсенс! Не дали даже написать возражение. Теперь мне можно приписывать что угодно – любой бред, который был в СМИ. Я считаю, что мое увольнение – продолжение истории с прошлогодним арестом главного технолога зоопарка Александра Князева. Ему вменяют получение взятки. Я с ними не общалась уже год, боюсь подставы. Так что на меня давили еще год назад, вот этим арестом.

СУХОФРУКТЫ ДЛЯ «РАЗВЛЕКУХИ»

- Читали статьи о вашем увольнении?

- Мне очень не хотелось ничего читать. Я бегло пробежалась только. Я хорошо понимаю, чтобы человека очернить – напишут все, что угодно.

- Вспомнили историю с жирафом Гамлетом, порвавшим связки на новой скользкой плитке в вольере…

- Мне все время вспоминают Гамлета. 18 лет прошло уже. У него вообще-то были проблемы с щитовидкой и сердечная недостаточность. Покрытие пола согласовал начальник отдела. Это был мощеный кирпич. Шероховатый. Когда покрытие сделали, то заметили, что кирпич какой-то не такой. Сделали дополнительные насечки. И на этом полу до сих пор наша жираф Сонечка живет. У Гамлета же разросся копытный рог, его обездвиживали и делали ему операцию. Это плохо на него повлияло. Чуть сердце не остановилось. Мы не успели обработать копыта до конца. Он запинался о свои же ноги. Так что неудивительно, что он умер. В Московском зоопарке померло 10 жирафов, и это почему-то никто не вспоминает!

Ирине Скибе 61 год. 40 лет из них она посвятила зоопарку. Фото: предоставлено "КП"

- Ваши бывшие коллеги писали нам, что вы делали из хищников и приматов вегетарианцев.

- Да, я вегетарианка. Вслух об этом не говорила. И что? Всех хищников мы кормили прекрасно. Тигров, львов. Обезьян не кормим? Так южноамериканские приматы в природе едят насекомых. У нас прекрасная кормовая база. Растим жучков, червячков, мышей, перепелок. Кормим всех от души. Все, кому мясо надо, они его получают.

- По словам Ивана Корнеева, вы давали рис обезьянам в качестве научного эксперимента.

- Когда я была в отделе зоотехником и руководителем – это было мое полное право животных кормить. Корнеев может говорить все, что угодно. Он завидовал мне еще со времен, когда я училась в аспирантуре. Никакие эксперименты я не проводила.

- А сухофрукты зачем давали белым медведям?

- Это просто лакомство. Его девчонки любили давать. Я лично против была. Но иногда не могу им отказать. И арбузы мы даем медведям. Это для них игрушка и развлекуха хорошая. У меня времени не хватало всех контролировать. Не знаю точно, кто каких зверей баловал.

- Нам говорили, что вы не разрешали усыплять умирающих в муках животных.

- Не только я, но и мои сотрудники не хотели усыплять их. А если ваш ближайший родственник болеет, вы будете его усыплять? Или будете за него бороться? Наши животные – это наши родные. Если у медведя отнялись ноги, его надо усыпить? Он чувствует себя нормально (в 2014 году медведица Варвара упала на бок и лежала так две недели – прим.ред.)! Варя ела, радовалась нашим приходам. Я что, должна была приказать убить ее? Я так не могу. Это не гуманно. А в Европейской ассоциации зоопарков, откуда нас исключили, настаивали, чтобы мы усыпили Варвару.

- А майнинговая ферма, найденная в зоопарке, не ваша?

- Вот первый раз услышала, что это такое. Я ничего не понимаю в криптовалюте. Даже одним глазом не видела ферму. Меня же из проверки вывели. Я даже не знаю, в каком помещении они нашли ферму. Может, эту ферму специально поставили и мне приписали. Я закон не нарушаю.

Кормежка белых медведей сухофруктами была нечастой. И вообще - это просто лакомство, утверждает Ирина Скиба. Фото: Олег ЗОЛОТО

ИТОГИ 19 ЛЕТ РАБОТЫ

- Чем гордитесь за 19 лет руководства зоопарком?

- Бесконечно могу перечислять. Капитальный ремонт здания приматов, медвежатника, львятника, тигрятника. Совершенно новая экспозиция для детей с козочками. Верблюжатник. Новые уличные вольеры, их не было до меня. Террариум достроили. Антилопник новый, черепашатник. Привезли редких животных – весь первый этаж экзотариума. У нас есть научный отдел, наблюдающий за животными в природе. Очень много лекций, экскурсий. Прекрасные туалеты общественные. Комнаты отдыха для рабочих. У сотрудников есть перчатки, одежда, стиральные машины. Этого ничего не было! У нас животные живут дольше, чем в природе. Белая медведица Услада дожила до 35 лет. Пеликаны и фламинго сидят по 50 лет.

- Почему вместо аттракционов в зоопарке не поставить какой-нибудь новый вольер?

- С 2015 года нам ничего нового строить нельзя. Запретил КГИОП. Ну хорошо, уберем аттракционы, и что туда ставить? Качели же не просто так стоят. Они дают доход. Тут 50 на 50. Кому-то нравится, кому-то нет. Детсадовцам очень нравится, они от зайчиков, мишек и лисичек устают. Хотите меня спросить – мне не очень нравятся аттракционы. Я по жизни не развлекаюсь.

- Зачем повысили стоимость входного билета до 600 рублей?

- А эта стоимость разве большая? Подняли цену, потому что реально все подорожало. Особенно корма. В Московском зоопарке вход 800 рублей вообще стоит. И еще там есть много экспозиций, за вход в которые нужно заплатить отдельно.

Вопросы к Скибе были, в частности, из-за того, что в центре зоопарка находились аттракционы, хотя их можно было бы занять вольерами для животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Как зарабатывал зоопарк?

- Основа – входной билет. Еще кафе помогало. Я очень хотела, чтобы посетители могли поесть нормальную здоровую еду. Ветеринарную клинику открыли. Хотя от нее прибыль не очень большая. Много затрат на врачей, оборудование. При этом у нас в 2022 году посетителей больше 900 тысяч, это рекорд по сравнению с прошлыми годами. Видимо, я такой плохой менеджер?

- В убыток не работали никогда?

- Нас же сделали унитарным предприятием для извлечения прибыли. С этим полный порядок. А в этом году ожидалось наибольшее количество прибыли (за 2021 год выручка зоопарка составила 285 миллионов рублей – прим.ред.).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- У вас были планы на развитие зоопарка?

- Надо было восстановить зимний птичник, хотя КГИОП не согласовал. В аварийном состоянии козлятник, хотели сделать проект. А вообще я сделала три концепции по развитию зоопарка. И КГИОП опять все запретил. Они сказали, что мы в зоне Александровского парка, а он является памятником под охраной. Ничего нового строить нельзя. Хотелось большего. Но увы.

- Что будете делать дальше?

- Не знаю. Я только в себя прихожу. Надо морально выздороветь. У меня не было другой жизни кроме зоопарка. Я пока не хочу об этом думать. Не надо. Я сейчас заплачу.

Одним из своих достижений Скиба называет интерактивную зону с козами. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звериное отношение: Как в Ленинградском зоопарке медведей пытались сделать вегетарианцами и не давали усыплять умирающих от боли тигров

Животных Ленинградского зоопарка кормили просрочкой (подробности)

Новым директором Ленинградского зоопарка станет биолог из Москвы

Приказ о его назначении подписан главой Комитета по культуре Санкт-Петербурга (подробности)

Суд арестовал главного технолога Ленинградского зоопарка по обвинению во взятке

Мужчина просил домашний арест и ссылался на ряд заболеваний и уход за отцом-пенсионером (подробности)