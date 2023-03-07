«Это кино для думающих людей и эстетов»: Режиссер «Брата-3» анонсировал скорый выход фильма в кинотеатрах России

Режиссер Валерий Переверзев подтвердил, что фильм "Брат-3" выйдет осенью 2023 года. Фото: брат3.рф

Слухи о выходе фильма «Брат-3» осенью 2023 года снова подогрели интерес к скандальной картине. Напомним, этот криминальный артхаус художника и режиссера Валерия Переверзева никак не связан с культовой дилогией Алексея Балабанова с участием Сергея Бодрова. В сюжете картины лежат истории трех пар братьев из Тамбова – от грабителей до генералов. В съемках приняли участия рэперы Птаха, Басота и братья Торсуевы, известные по «Приключениям Электроника». Кроме этого в кино снялись старые звезды Голливуда Эрик Робертс и Костас Мэндилор. Режиссер третьего «Брата» рассказал spb.kp.ru, что фильм уже смонтировали и показали фокус-группе. Так что релиз действительно не за горами.

«Всем понравилось»

По словам Валерия Переверзева, фильм находится на завершающей стадии готовности. Сейчас художник организует досъемки нескольких сцен, а потом отдаст кино на цветокоррекцию и озвучку – некоторым актерам заменят голоса с помощью профессиональных артистов дубляжа.

Рэпер Птаха - один из главных актеров фильма. Фото: брат3.рф

- Фокус-группа отсмотрела картину. Можем выпустить ее в любой момент. Готовим фестивальное продвижение картины. По поводу выхода – фильм действительно осенний. И я не раз в разговоре с актерами упоминал, что надо выпускать именно осенью. Тем более, я учитываю договоренности с крупнейшими фестивалями в Африке, Индии. Сначала фильм покажут там. Так что с учетом этого осенью наиболее вероятен выход «Брата-3» в России, - сказал spb.kp.ru Переверзев.

Режиссер поделился с редакцией, что учел мнение зрителей, посмотревших его кино.

- Фокус-группа состояла из трех категорий. Первая – мои близкие друзья. Знают мою боль и радость. Они не могут меня ни с того ни с сего перехвалить или ругать. Вторая категория – целевая аудитория (ЦА) фильма. Это творцы: музыканты, писатели, актеры. Люди, которые обладают вкусом и интеллектом. Они не знали, над чем я работаю, были приятно удивлены. К сожалению или к счастью, ЦА моего фильма – это именно эстеты, это думающие люди. Которые могут ценить тонкости искусства. Ну и третья категория в фокус-группе – обычные рабочие киностудии Горького, вплоть до слесарей. Обычные хорошие парни. Им тоже понравилось! – уверяет режиссер.

Сыроежкин и Электроник тоже в деле. Точнее, актеры - братья Торсуевы. Фото: vk.com/brat3film

Но кардинально менять фильм Переверзев не будет, несмотря на критику.

- Безусловно, надо учитывать мнение людей, - считает создатель картины. – Но эта фокус-группа, скорее, развеяла мои сомнения по некоторым моментам. Например, часть сцен была затянута, мы сократили. Хотя снято было жирно, богато, и я жадничал, не хотел резать. Есть и провокационные моменты, где я сомневался, слишком ли жестко показан тот или иной эпизод. Боялся, что зритель ужаснется от этого. Но все в фокус-группе одобрили: «Круто, офигенно. Оставляй!».

Полиция в мире Переверзева - совесть нации. Фото: брат3.рф

Картина «сильная», но ею разочаруются

Валерий Переверзев все еще хочет, чтобы фильм вышел в кинотеатрах по всей России. Тем более, сейчас для этого благодатная почва из-за ухода голливудских картин с рынка страны. Но режиссер ждет новую порцию негатива.

- Картина сильная. Она непростая. Зритель даже не поймет, что его ожидает. Это не проходные сиквелы старых хитов вроде «Бригада 2». Это не тот случай, когда кто-то захотел поднять бабла. Это случай, когда захотели сделать произведение искусства. И это получилось! По мнению большого числа людей. Картина будет шокировать. Конечно. Она разочарует людей, которые не хотят ни в чем разбираться. Которые не хотят ни читать, ни всматриваться. Разочарует тех, кто не знает крупных режиссеров, поэтов. У нас там высокая поэзия. И Ахматова, и Бродский. И даже Лаэртский с матерными песнями. Там все намешано вот это. И такой же сложный видеоряд, - эмоционально перечислил составляющие картины Переверзев.

Переверзев побывал в Индии, где подписал соглашение о прокате "Брата-3" в этой стране. Фото: vk.com/brat3film

Кроме этого режиссер добавил, что он, может быть, и хотел бы пригласить на премьеру фильма в России актеров и создателей оригинального «Брата», но ему все отказывают.

- Например, Виктор Сухоруков. У меня лично не было с ним встречи. Но почему-то один из наших партнеров сам встретился с ним. Виктор был категорически против не только съемок в этом фильме, но и против того, чтобы прийти на премьеру, - признался режиссер «Брата-3». – Но, конечно же, он и другие причастные к дилогии Балабанова этот фильм посмотрят. Я уверен. Может быть, они об этом не скажут. Они сделают это анонимно. Я последние три года просыпаюсь со словом «кино», и засыпаю с этим же. У меня нет выходных. Я полностью погружен в процесс кинопроизводства. Неужели кто-то может подумать, что я не учел этот негатив, эту реакцию толпы? Мы это ежедневно мониторим. И некоторые ходы по продвижению картины выстраиваем, исходя из этого негатива.

Переверзев три года работает над фильмом. Фото: vk.com/brat3film

Добавим, что назвать фильм «Брат – 3» Переверзева попросил некий инвестор, имя которого режиссер держит в тайне. Раньше у картины был подзаголовок «Тамбовские истории».

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