Смольный утвердил повышение тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге с 1 декабря на 8,5%

Смольный утвердил новые тарифы на услуги ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по тарифам Петербурга окончательно утвердил ставки на платежи по услугам ЖКХ, которые начнут действовать в Петербурге с 1 декабря. В среднем горожанам придется платить на 8,5% больше, чем прежде.

- Для всех регионов, включая Санкт-Петербург, предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги был утвержден в размере 9%. Однако, благодаря проводимой тарифной политике «инфляция минус» и оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций, суммарный платеж за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастет не более чем на 8,5%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Если брать конкретно, то теплоснабжение подорожает на 8,4%, в электричество – на 9,0%, холодная вода, канализация, газ и вывоз мусора – на 8,5%.

Напомним, что это второе повышение ставок за год. Первое традиционно было летом. Следующее также должно было произойти с 1 июля 2023 года, однако произошел «сюрприз» - постановлением правительства России было решено сдвинуть подорожание на полгода раньше.

- Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры инженерно-энергетического комплекса, - уточняют в Смольном.

С другой стороны, теперь в течение полутора лет – до 1 июля 2024 года – тарифы пересматриваться не будут.

В Смольном также напоминают, что петербуржцы, у которых оплата услуг ЖКХ забирает больше 14% совокупного дохода семьи, могут получить компенсацию. Оформить ее можно в Городском центре жилищных субсидий или в МФЦ.

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