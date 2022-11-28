«Наняла его по рекомендации друзей»: Мигрант задушил модель в Петербурге из-за ее недовольства ремонтом в квартире

Девушка занималась наращиванием волос ФОТО: соцсети

За 27-летней блондинкой из Петербурга Юлианой женихи выстраивались толпами. Поклонники красавицы заваливали ее огромными букетами цветов, дорогими подарками и предложениями пойти на свидание. Но, судя по подпискам в соцсетях, сама же девушка мечтала лишь о карьере модели. Юлиана даже успела сняться в 2015 году в рекламе, но дальше дело не пошло. Поэтому в последнее время красавица работала мастером по наращиванию волос, вела свой Тик-Ток и копила на квартиру в Северной столице. И зимой прошлого года она, наконец, купила свое первое жилье.

Поклонники осыпали красавицу цветами ФОТО: соцсети

Правда, в квартире требовался серьезный ремонт. Тратить большие деньги на рабочих она не хотела, через знакомых наняла 41-летнего мигранта из Киргизии. Работа закипела. И вот-вот Юлиана должна была заехать в свое долгожданное жилье. 23 ноября вечером она поехала принимать работу. Девушка зашла в квартиру и больше из нее уже не вышла…

- Юлиана наняла этого мужчину по рекомендации. Он делал ремонт у ее друзей, - вздыхают подруги Юлианы.- Со дня на день она должна была уже переехать в свою квартиру, он уже заканчивал. Она так ждала этого момента. И потом все оборвалось…

О пропаже блондинки близкие сообщили в полицию ФОТО: соцсети

Ни на звонки, ни на сообщения девушка больше не отвечала. Родственники стали бить тревогу и обратились в полицию. Силовики решили взломать дверь в ее новую квартиру, там-то они и наткнулись на жуткую картину. Юлиана была задушена, ее тело обернули в полиэтилен и сложили в кучу строительного мусора.

Силовики тут же объявили в розыски мигранта-ремонтника. По соцсетям разбрелись ориентировки на предполагаемого убийцу. В течение двух суток полиция прочесывала весь город в поисках убийцы. На страницах друзей и родных Юлианы публиковались просьбы о помощи. Они боялись, что мужчина сбежит в другой регион или страну, оставшись безнаказанным. Но 27 ноября его, наконец, удалось задержать на выходе из хостела.

Как оказалось, по одной из версий, девушке не понравился ремонт. Она сделала рабочему замечание. Ремонтник не стерпел такой оценки своей работы и набросился на красавицу…

- В это просто не верится. Он напал на нее, ударил по голове, снял все украшения, изнасиловал и задушил проволокой, - делятся друзья Юлианы.

С девушки, по словам друзей, сняли все украшения ФОТО: соцсети

Для друзей и близких новости об этом стали шоком. Они не могут себе представить, что Юлиана могла нагрубить рабочему, максимум – тактично указать на его ошибки.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Пока его обвиняют лишь в убийстве, изнасилование СКР еще не подтвердил. Мигранту грозит до 15 лет колонии. Но если подтвердится, что он сначала надругался над жертвой, а потом задушил, чтобы скрыть это, дело могут переквалифицировать в «Убийстве с целью скрыть другое преступление». А это уже вплоть до пожизненного лишения свободы.

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