«До последнего вытаскивал раненых»: Ветеран Чечни из Петербурга погиб на спецоперации во время эвакуации постравдавших военных

45-летний старший сержант Сергей Козлов погиб на спецоперации, эвакуируя раненых. Фото: предоставлено "КП"

- Надо мужикам подниматься. Неужели ты думаешь, что я буду сидеть дома, когда такие молодые пацаны, как наш сын, там гибнут? Я не могу, я нужен там, - с этими словами 45-летний Сергей Козлов отправился в военкомат, чтобы уйти добровольцем на спецоперацию. В октябре 2022 года житель Сланцев подписал контракт на службу. Уже вскоре он оказался не передовой и занимался эвакуацией раненых. Жена и брат добровольца рассказали «КП-Петербург», как он тайно принял решение уйти нас спецоперацию и что пережил во время участия во Второй чеченской войне.

ИЗ ПОЛИЦИИ НА ВОЙНУ

В юности Сергей отучился на техника-электрика, но по специальности не работал. По словам брата Александра, на срочной службе во внутренних войсках МВД он получил звание старшего сержанта. А после возвращения домой в Сланцы Козлов работал в полиции. После начала Второй чеченской войны Сергей решил, что поедет туда добровольцем.

Сергей является ветераном боевых действий из-за участия во Второй чеченской войне. Фото: предоставлено "КП"

- Сергей стоял в оцеплении на стадионе в Грозном, когда там произошел теракт. Тогда погиб чеченский президент Ахмат-Хаджи Кадыров. И вообще кроме этого случая он не раз был в эпицентре боевых действий, спасал товарищей и ликвидировал боевиков, - вспомнил брат добровольца Александр.

Для жены и матери Сергея его служба в Чечне была тяжелым испытанием. Но он берег родных от подробностей войны.

- Он пришел с войны в Чечне другим. Видел, как боевики изувечивают людей. Но он никогда не говорил о страшных вещах, чтобы сберечь меня. Но по ночам я понимала, через что он прошел, - он мог кричать во сне что-то вроде: «Осторожно, растяжка!», - поделилась супруга Людмила.

«ВТИХУЮ СОБРАЛ ДОКУМЕНТЫ»

После службы в полиции Сергей работал на заводе, а потом устроился дальнобойщиком. Колесить в фуре по России стало его хобби. Но после начала мобилизации в стране Козлов уволился и вернулся в родные Сланцы. Жена, сын и дочь с радостью восприняли его решение, но быстро забеспокоились из-за его дальнейших планов.

На гражданке Козлов работал дальнобойщиком. Фото: СОЦСЕТИ

- Еще с начала спецоперации у него уже была мысль уйти добровольцем, – призналась жена Людмила. – Он по характеру такой. Жил для других даже в ущерб себе. После начала мобилизации втихую собрал документы, здоровье привел в порядок. Никакие наши слова не помогли его отговорить. Он твердил: «Да, я всех не спасу, но хоть кого-то смогу».

12 октября мужчина подписал контракт и уехал на подготовку.

- У нас не было никакой связи. Ему выдали оружие и направили на передовую. Только один раз он позвонил мне, это было 28 октября. Ровно минуту. Просто спросил, как мы поживаем, и тут же отключился, - вздыхает вдова.

Семья пыталась отговорить Сергея, но он убедил всех, что иначе нельзя. Фото: СОЦСЕТИ

Уже на похоронах семье Сергея Козлова рассказали об его героической гибели. Со старшим сержантом простились с воинскими почестями.

- Сережа погиб при эвакуации раненых с передовой. Он их переносил в пункт приема раненых. И этот пункт и накрыла вражеская артиллерия. Зная Сергея, он был крепким мужчиной и мог бы легко убежать и укрыться от обстрела. Но Сережа не бросил товарищей, до последнего их эвакуировал и погиб героем, - говорит сквозь слезы Людмила Козлова.

Добавим, что ветерана боевых действий посмертно наградили орденом Мужества.

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