Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий: Чтобы привлечь на работу дворников, выдаем им служебное жилье

Главную ошибку прошлой зимы власти решили - отвели от работы частников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург пришла зима, но снега с собой не захватила. Первый декабрьский день так и светит голыми газонами и крышами, а коммунальные службы откровенно скучают – какая зима без снега? Вместе с зимой на радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) пришел и вице-губернатор Анатолий Повелий, ответственный за благоустройство и зимнюю уборку города. Чиновник рассказал про все насущное - про дворников, реагенты и складирование снега.

КУДА ПОВЕЗУТ СНЕГ?

В зиму принимать снег со всего города будут 11 снегоплавильных пунктов «Водоканала», но весь массив осадков в случае особо обильных снегопадов они не «переварят». Им в помощь оборудовали 17 временных площадок для складирования снега, на девять штук больше, чем в прошлую зиму. Правда, от завоза куч на такие точки, как Петровская набережная, отказались – местные жители были слишком возмущены.

Также власти продолжают проектировать три дополнительных снегоплавильных пункта, впервые об этой затее заговорили еще в начале года.

- Один пункт стоит порядка миллиарда рублей. Это займет не один год, проектные работы сложные – нужно вшить пункты в инженерную систему города. Будет проект, будем говорить и о сроках, - заявил Анатолий Повелий.

Для временного складирования снега оборудуют еще 9 площадок вдобавок к 8 имеющимся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕМ БУДУТ ПОСЫПАТЬ ДОРОГИ?

Обычной солью и ничем больше, заверил вице-губернатор. Для борьбы с наледью не станут использовать никакие реагенты, химикаты и яды. Повелий отметил, что сугроб после таяния оставит только песок, мелкий мусор и ту самую соль. Мол, ничего вредного для водоемов и почвы.

КАК БУДУТ ЧИСТИТЬ ДВОРЫ?

Во внутриквартальных пространствах чиновники планируют разрисовать асфальт специальной разметкой, чтобы она не позволяла машинам загораживать повороты, подъезды к контейнерным площадкам и пожарные проезды. Выпавший снег, заверил вице-губернатор, не помешает разметке – осадки будут оперативно убирать.

- И недавно обсуждались стенды с информацией для автомобилистов – когда и насколько они должны будут убирать со дворов машины, чтобы там вычистили снег. Но сейчас мы думаем, как правильно выстроить коммуникацию с жителями. Где должен располагаться этот стенд? С жилищным комитетом обдумываем установку информационных экранов в подъездах, но как бы людям было проще получать информацию? – размышлял чиновник в эфире радио.

Кстати, наши слушатели сразу же предложили один из вариантов – рассылку смс-сообщений от управляющей компании.

ХВАТИТ ЛИ ДВОРНИКОВ?

Чиновник признался, что власти переживали по поводу укомплектованности рабочего штата дворников и трактористов-механизаторов.

- С 4 ноября мы начали массированное информирование граждан о вакансиях и условиях труда. На вчерашний день поступило более 2800 заявок на трудоустройство, до января еще есть время. Дефицит пока составляет около 4 тысяч рабочих. На работу кандидаты заступят после новогодних праздников, поскольку с начала бюджетного года вступят в свои права районные жилищные агентства, - рассказал в эфире радио Анатолий Повелий.

Власти рассчитывают поднять уровень уважения к этой профессии и сделать работу дворников комфортной. По необходимости любой из них может получить служебное жилье в специально оборудованных для этого доходных домах.

Между тем, до 1 января город никто не бросит в случае снегопадов. Резервные уборочные силы власти заготовили, городу помогут тщательно проверенные частные компании.

Реагентам на дорогах зимой места не найдется. Только соль! Фото: Артем КИЛЬКИН

ХВАТИТ ЛИ ТЕХНИКИ?

Город получит 1186 единиц различной техники, заявки на трактора «Беларусь», маленькие юркие уборочные машинки, погрузчики, пескоразбрасыватели и прочие чудеса техники оставляли районные власти. По словам Повелия, заявки всех районов полностью удовлетворили.

ПОЧЕМУ В ПРОШЛУЮ ЗИМУ УЖАСНО УБИРАЛИ ГОРОД?

Причиной снежного коллапса, скользких дорог и травм у местных жителей стали недобросовестные частники, заявил Анатолий Повелий. Компании, которые выигрывали контракты на уборку дворов, не были готовы к зиме по количеству людей и не учли погодные форс-мажоры.

- Никто не смотрел на квалификацию дворников, а ведь эта работа требует много навыков! Крепким ребятам просто давали лопаты, но людей все равно не хватало. Когда прокуратура их проверила, меня пробил озноб и жар: из 18 компаний только у одной было достаточно рабочей силы. У остальных рабочая масса существовала только теоретически, - пожаловался вице-губернатор.

По словам Повелия, представители компаний только кивали в ответ на претензии. Увы, у властей не было права влиять на их деятельность - компании не принадлежали городу. Именно из-за этого чиновники наскоро придумали аварийную меру – дворник-шеринг. Акцию помощи городу, в которой любой желающий мог выйти на расчистку сугробов и получить небольшое денежное вознаграждение.

Снегоуборочные машины смогут чистить дворы благодаря разметке для автомобилистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСЕ ЛИ КРЫШИ ОБОГРЕЮТ?

В этом году греющим кабелем окутали 140 домов, во время капитального или текущего ремонта. За прошлые годы обогреть успели только 120 зданий. Технология будет подогревать стоки, чтобы вода не замерзала на тротуаре ледяными глыбами. Кабели отлично работают в сочетании с «холодным чердаком» - технологией, при которой под крышами домов устанавливается похожая на уличную температуру.

- Оплата электричества отразится на общедомовых нуждах, кабели потребляют немного. Затраты на использование кабеля несоизмеримы с затратами на очистку кровли. На примере дома, который стоит на углу Разъезжей и Марата, скажу, что затраты за месяц там составили 15 тысяч рублей зимой. А одна уборка крыши, в среднем, стоит 250 тысяч рублей. Мы обязательно предоставим жителям все расчеты, - пообещал Повелий.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

Управляющая компания – за прочистку дорожек к парадным и крыш, за падение наледи с кровли

Районное жилищное агентство – за прочистку внутриквартальных территорий

Комитет по благоустройству – за прочистку тротуаров и городских дорог

Собственник нежилого здания – за упавшую с крыши его дома наледь

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