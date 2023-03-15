Пинала и била по губам: Издевательства педагога детсада из Петербурга над 4-летним ребенком попали на видео

Мать наняла педагога для ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Педагог-дефектолог Лейла из Приморского района Петербурга била четырехлетнего ребенка во время занятий. Об этом стало известно после того, как мама малыша установила скрытое видеонаблюдение.

НАЧИНАЛОСЬ ТАК НЕПЛОХО

Сын петербурженки Анны в свои почти пять лет плохо разговаривает, поэтому женщина обратилась к специалистам. Дефектолога Лейлу она выбрала по рекомендации лечащего врача ребенка, и сначала все было хорошо. Единственное, что не очень нравилось Анне - отсутствие у педагога дисциплины (дефектолог могла пропускать занятия без уважительных причин) и некоторые упражнения.

Лейла приходила заниматься с мальчиком два раза в неделю, за один сеанс брала по 2000 рублей. Во время уроков Анна рядом не находилась, врачи сказали, что так будет лучше для ребенка. Иногда женщина слышала, как сын начинает хныкать, потому что устал или не хотел выполнять задания. Лейла справлялась с такими капризами спокойно.

- Первый звоночек для меня был 10 марта. Во время занятий ребенок плакал, не так, как когда капризничал. Мне хотелось в этот момент зайти туда, но я не стала - специалист говорила, что занятия должны проходить без меня. Во время одного из занятий дефектолог не смогла добиться от сына поставленной цели, контакт был утерян. После этого я решила записать занятие на камеру телефона, - рассказала Анна, мама ребенка.

Педагог уволилась после случившегося Фото: СОЦСЕТИ

Урок женщина сняла 13 марта, когда отсмотрела видео, впала в ступор. На кадрах дефектолог разговаривает по телефону, пинает мальчика по ноге и несколько раз бьет его по губам. Анна предполагает, что подобное происходило неоднократно.

- Ребенок начал шарахаться при виде педагога. Когда я посмотрела видео, поняла, что сын хотел мне рассказать о происходившем. Он подносил руки ко рту, я думала, что хочет кушать, - добавила Анна.

ЭКСТРЕННО УВОЛИЛАСЬ

Лейла работала с детьми не только на дому, она - педагог-дефектолог детского сада №33 Приморского района. После того, как история с избиением ребенка появилась в СМИ, женщина уволилась по собственному желанию.

- Все происходило не на территории детского сада и не с его воспитанником, - прокомментировали в пресс-службе администрации Приморского района.

Историей уже заинтересовался петербургский СУ СКР. По факту противоправных действий со стороны педагога в отношении мальчика проводится проверка.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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