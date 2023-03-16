Скрывали это даже от близких: Что происходило в доме блогера-сыроеда за день до смерти его сына от голода

Об истинном состоянии ребенка не знали даже родные пары ФОТО: соцсети

Следователи продолжают разбираться в деле о смерти младенца, которого 8 марта мертвым родители привезли в местную больницу. Месячный малыш умер от истощения. Как выяснилось позже, отцом ребенка был петербургский блогер Максим Лютый, активно пропагандирующий сыроедение. Мужчина считал, что младенцам пища не нужна, а всех остальных детей без зазрения совести называл "пухлощекими перекормышами". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за убийство по неосторожности. То же касается и матери мальчика. Ей оказалась 33-летняя красавица Оксана Миронова. "КП-Петербург" узнала, что происходило в доме пары сыроедов за день до смерти малыша.

Красавица из Чебоксар поехала покорять Москву ФОТО: соцсети

Оксана Миронова родом из города Чебоксары, но около 8 лет назад, по словам старых друзей, девушка, работавшая администратором в стоматологии, бросила все и отправилась покорять Москву.

- Живя в Чебоксарах, Оксана питалась обычно, то есть, предпочтений каких-то не было, - отмечают старые коллеги девушки.

Уже в столице эффектная блондинка начала искать себя и активно интересоваться разными режимами питания, в том числе сыроедением. Так, шесть лет назад Оксана начала подписываться на группы, пропагандирующие вегетарианство и сыроедение.

Сама Оксана сыроедением заинтересовалась еще примерно 6 лет назад ФОТО: соцсети

- В 2016 году я вел группу на тему здорового питания и мышления. Сыроедение - это тема, которую я часто затрагиваю как квалифицированный диетолог и фитнес-тренер. Когда мы общались с Оксаной, она только интересовалась, но сама этого режима не придерживалась, - рассказал "Комсомолке" один из блогеров-сыроедов.

В обществе блогеров, рассказывающих о здоровом и, как оказалось, не здоровом питании, будущего ухажера Оксаны Максима Лютого недолюбливают за слишком радикальные взгляды и излишнюю агрессивность.

- К сожалению, мы с Максимом знакомы. Очень неуверенный в себе мужчина, который хайпится на агрессии по отношению к женщинам. Он даже мне писал недовольные комментарии на странице, хотя мы тогда и знакомы-то не были. В Москве виделись в живую один раз. Он меня узнал, было видно, что испугался, - вспоминает блогер.

В блогерском кругу Максима недолюбливают за лишнюю агрессивность ФОТО: соцсети

В женоненавистничестве Лютого периодически обвиняли даже собственные подписчики. Тем не менее, построить отношения с Оксаной ему удалось. Последнее время пара жила в Сочи, к ним на курсы съезжались люди со всей страны. На этом семья и зарабатывала. О появлении малыша знали только самые близкие, да и тем новоиспеченные родители, как выяснилось позже, рассказывали далеко не все.

- Я бы хотела защитить Оксану, но рядом меня не было, - рассказала spb.kp.ru близкая подруга женщины. - 7 марта я общалась с ней по переписке (за день до смерти ребенка, - прим. ред.). С ее слов, все было отлично, я была спокойна и рада за них.

По словам подруги, не во время беременности, не после родов Оксана ни на что не жаловалась. Об истинном самочувствии ребенка, умирающего от голода, близкие пары не знали.

Сама Оксана после домашних родов тоже чувствовала себя плохо ФОТО: соцсети

- Ребенок, естественно, был на грудном вскармливании. Так говорила Оксана, - делится подруга.

Судя по всему, истинное положение дел семья скрывала даже от близких. По одной из версий, именно отказ от грудного вскармливания и погубил малыша. Ранее на своих курсах ученикам Максим говорил, что "младенцам питание вообще не нужно". Самочувствие самой Оксаны тоже оставляло желать лучшего. В больницу она попала вслед за сыном - на организме сказались последствия домашних родов.

Сейчас женщину уже выписали и отправили под домашний арест на два месяца. Отцовство Максима еще предстоит доказать с помощью экспертизы, так как в официальном браке пара не была.

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