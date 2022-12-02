«Мужчине за рулем стало плохо»: водитель «Рено» погиб в ДТП с трактором в Петербурге

По словам очевидцев, мужчина мог умереть еще до столкновения. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП случилось днем 2 декабря на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов. По предварительным данным, мужчине, который находился за рулем автомобиля «Рено», стало плохо. После этого машина врезалась в трактор.

- Человеку за рулем стало плохо. ДТП произошло в 15:45. После столкновения машина загорелась, ее пришлось тушить. Водитель «Рено» погиб, - сообщает очевидец в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах с регистратора машины, которая ехала за «Рено», видно, что водителю стало плохо за несколько метров до столкновения. Он включил аварийки, а дальше автомобиль ехал не по ровной траектории, задевая поребрик разделительной полосы.

На место происшествия приехали инспекторы ДПС и спасатели. Судя по фотографиям, именно сотрудники МЧС доставали тело водителя из машины. В комментариях к посту пользователи предположили, что мужчина мог умереть за рулем еще до аварии, потому что удар был не критичным и не мог привести к смерти водителя.

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