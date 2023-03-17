Уголовное дело возбудили после гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры. Трагедия произошла во время первого урока 14 марта 2023 года. Семиклассница вместе со всеми детьми была на разминочной пробежке, когда неожиданно потеряла сознание, а после скоропостижно скончалась.

- В целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему следственными органами, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, - сообщили в комитете.

Напомним, что ранее делом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников школы, проверяют медицинские карты девочки, а также проводят экспертизы.

Напомним, что у 14-летней девочки были проблемы с сердцем. Врачи посмертно выявили у школьницы редкое генетическое заболевание. Как объяснили специалисты, установить это до смерти подростка было невозможно.