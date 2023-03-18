Родила и бросила умирать на балкон: Уголовное дело возбудили на мать, выкинувшую младенца в мусоропровод в Петербурге

Уголовное дело возбудили на мать, выкинувшую младенца в мусоропровод в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на мать, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод. Об этом 18 марта 2023 года рассказали в ведомстве. Оказалось, что женщина пыталась обмануть всех, сказав, что родила мертвого ребенка. Девочка была жива до тех пор, пока не замерзла насмерть из-за жестокой матери.

- По данным следствия, утром 14 марта 24-летняя женщина в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко родила девочку. В медицинское учреждение она обращаться не стала, а просто вынесла новорожденного ребенка на открытый балкон, где оставила замерзать, - рассказали в комитете.

Самое начало весны, на улице всего лишь небольшой плюс. Малышка умерла. После этого женщина хладнокровно положила уже мертвую дочь в пакет и выбросила в мусорный контейнер на проспекте Большевиков. Именно там полиция и нашла тело ребенка.

Напомним, что история стала известна благодаря тому, что в полицию обратилась мать 24-летней женщины. Она заметила, что кровать дочери в крови и стала расспрашивать - что же случилось. Сначала дочь всячески отнекивалась, но после сказала, что родила мертвого ребенка и выбросила его тело в состоянии аффекта.