Предлагал 10 тысяч долларов и хотел играть в нарды: Лепс жестоко избил петербуржца после провального концерта

Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Петербурге. Бой был неравным. Фото: предоставлено "КП"

Дерзкая выходка Григория Лепса на концерте в Петербурге оказалась не единственной в ночь со 2 на 3 декабря. Напомним, певец прервал выступление, от злости кинув микрофон на сцену. Но позже оказалось, что дальше артист устроил драку в баре. Так утверждает 39-летний офисный служащий Дмитрий, на которого напал Лепс.

О произошедшем «КП-Петербург» стало известно от адвоката мужчины Евгения Хейфеца. Он предоставил видеозапись конфликта. На ней заметно, как на улице возле бара на Московском проспекте Дмитрий вступает в неравную схватку с Григорием и тремя его охранниками. Лепс не церемонится с петербуржцем и пытается на него напасть, но в итоге это делает за него его секьюрити.

Поначалу охрана пыталась успокоить Лепса, но у секьюрити все-таки сдали нервы. Фото: предоставлено "КП"

Вот как описывает причину конфликта адвокат Дмитрия.

- Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. Ведь он обычный офисный работник. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо. Охранники после этого попросили моего доверителя выйти на улицу, где перед ними якобы извинились бы. Но там они только продолжили его избивать, - рассказывает адвокат пострадавшего клерка.

По словам защитника Дмитрия, ему сломали нос. Медики диагностировали у него перелом со смещением. В воскресенье, 4 декабря, Дмитрий написал заявление в полицию. При этом ненависти к Лепсу он не испытывает.

Концовка драки была избиением - все ,кому не лень подбежали и пнули Дмитрия. Включая Лепса. Фото: предоставлено "КП"

- Против Григория он ничего не имеет. Говорит, что певец он хороший. Но хочет возбуждения уголовного дела. Мы видим в этой драке вторую часть статьи 112 УК РФ «причинение средней тяжести вреда здоровью», это до пяти лет лишения свободы. Ждем каких-то извинений и действий от самого Лепса, - пояснил Евгений Хейфец.

Добавим, что от самого певца и его концертного директора пока не поступало официальных заявлений по поводу инцидента в баре. А вот за сорванный ранее финал концерта Лепс извинился и объяснил все тем, что приболел и был не в духе от своего вокала.

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