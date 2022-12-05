Звездный адвокат Александр Добровинский о драке Лепса в Петербурге: Никаких нарушений со стороны певца на видео нет

Драка Лепса попала на видео

Грозит ли уголовное дело Григорию Лепсу после драки в петербургском баре. Таким вопросом сейчас задаются поклонники артиста. Одни утверждают, что певец почти не бил 39-летнего петербуржца Дмитрия. А все удары вместо него нанес охранник. Другие утверждают, что от рук актера мужчина тоже серьезно пострадал.

Сейчас полиция уже возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью группой лиц". Но подозреваемых в деле пока нет. "КП-Петербург" решила узнать у звездного адвоката Александра Добровинского (в 2020 году после суда над Ефремовым был лишен статуса адвоката на два года - прим.ред.), чем выходка певца может для него обернуться.

- Я видел это видео, - поделился с "КП-Петербург" звездный адвокат Александр Добровинский. - Думаю, что никакой статьи тут не будет. На видео нет никаких нарушений со стороны Лепса. Нос сломан, а кто сломал? Хулиганства тут тоже нет. Из того, что я видел, там нет того, что тянет на уголовное дело. Но мы не знаем с вами всей подноготной, следствие может что-то найдет до или после записи.

Сейчас пострадавший Дмитрий уже дал все показания в отделе полиции. Сам он отказывается общаться с прессой.

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