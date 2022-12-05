Откровенная поза Лолиты, постройневшая Буланова и пророчества от Майданова: Чем удивили звезды на церемонии «Дорожного радио» в Петербурге

Во время концерта звезда решила немного размяться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Украшения на миллионы рублей, блестящие наряды и букеты алых роз… Нет, это не описание бала с участием Золушки. Так выглядела церемония «Звезды дорожного радио», которая собрала 5 декабря в «Ледовом дворце» Петербурга сливки российского шоу-бизнеса. Рассказываем, во что нарядились звезды, почему Ваенга осталась недовольна наградой, и кого из молодых артисток Филипп Киркоров неожиданно назвал лучшей певицей страны.

Ведущими премии стали Елена Воробей и Денис Клявер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии Нового года у звезд, как всегда, необычайно плотный график – еще в субботу, 4 декабря, они позировали на красной дорожке «Песни года» в Москве, а уже на следующий день многие из них оказались в Петербурге на следующем награждении. Возможно, именно по этим причинам некоторые артистки не успели купить новые наряды…

Елена Ваенга появилась на сцене в том же черном платье в пол, которое совсем недавно демонстрировала зрителям в БКЗ «Октябрьский» на юбилейном концерте зала. В этот раз артистка явно была не в духе, о чем и заявила смело со сцены.

Ваенга оказалась недовольна наградой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Желаю руководству радиостанции прислушиваться к народу, очень полезная вещь, как оказалось. Поэтому я бы премию давала не за «Цветы», а за «Аэропорт». По моему лицу это было видно. Я с начальством не спорю, но народу видней. Большое спасибо, - возмутилась певица.

После такого заявления ведущие быстро сориентировались и пошли на встречу Ваенге. Пусть уж награда будет за две песни, раз так звезда пожелала. Что касается наряда, то и это звезде поклонники простили, проводив за кулисы бурными овациями.

Майданов удивил всех предсказаниями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ими же зрители встретили Дениса Майданова, тот нарядом удивлять не стал, зато удивил пророчеством. Да, артист заявил, что его песни способны... предсказывать будущее. Так считает его супруга.

- Есть одна хорошая песня, которая появилась в этом году. Написал я ее гораздо раньше, но она про сегодняшний день. Понимаете, авторам всегда открывается (информация) оттуда заранее. Можно посмотреть, - заявил заслуженный артист РФ и по совместительству депутат Госдумы Денис Майданов. – Мне жена говорит все время: «Можно песни новые послушать? Я хочу знать, что будет дальше с нами».

Похоже, что скоро в список регалий артиста можно будет добавлять «экстрасенс» или «ясновидящий». Если так, то можно радоваться, ведь так артист анонсировал песню «Все будет гуд».

Фигура Булановой произвела фурор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда предсказания закончились, а заветная статуэтка была получена, на сцене появилась обожаемая петербуржцами Татьяна Буланова. В этот раз артистка выбрала розовое обтягивающее платье в пол. Поклонники не на шутку этому обрадовались, увидев, как похудела звезда, которой еще недавно приписывали беременность (слухи Буланова опровергла). В чем же секрет похудения? В корсете. Перед выходом на сцену звезда затянулась, но вряд ли это было сделано из-за фигуры. Корсеты – это нынче вещь очень модная.

Лолита поразила зрителей своими прыжками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другое дело Лолита – обтягивающий комбинезон она надела не то что без корсета, даже без бюстгальтера. Впрочем, разглядеть это мало кому удалось, слишком уж быстро звезда передвигалась по сцене. Энергии у 59-летней артистки хоть отбавляй!

Преподать урок она решила и зрителям, устроив на сцене настоящие акробатические номера – и на корточках посидела, и в позе «ласточки» постояла, и на каблуках попрыгала. Интересно, что на «Песне года» Лолита была совсем в ином амплуа – в элегантном вечернем платье с разрезом.

Филипп Киркоров появился в белом костюме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Образ сменил и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Красный латексный костюм, в котором он появился на «Песне года» преобразился в более-менее классический белый. В этот раз «шоу» в собственном стиле артист решил не устраивать – цветами никого не бил, журналистов не посылал, премию забрал, а заодно неожиданно и провозгласил «певицей номер один в России» Анну Асти, с которой выпустил совместный трек «Хобби».

Киркоров назвал Анну Асти лучшей певицей в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместо Киркорова, кстати говоря, в красном латексе появилась ведущая премии Елена Воробей, также получившая награду.

Елена Воробей вышла на сцену в красном латексе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с ней со статуэтками в этот вечер со сцены ушли еще Лев Лещенко, Александр Устюгов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, Игорь Николаев, Андрей Державин, Анита Цой, Юлия Проскурякова, Лариса Долина, Александр Буйнов.

Награду получил и Лев Лещенко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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