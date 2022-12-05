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5 декабря 2022 17:10

Откровенная поза Лолиты, постройневшая Буланова и пророчества от Майданова: Чем удивили звезды на церемонии «Дорожного радио» в Петербурге

Филипп Киркоров назвал «певицей номер один в России» Анну Асти
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
Во время концерта звезда решила немного размяться

Во время концерта звезда решила немного размяться

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Украшения на миллионы рублей, блестящие наряды и букеты алых роз… Нет, это не описание бала с участием Золушки. Так выглядела церемония «Звезды дорожного радио», которая собрала 5 декабря в «Ледовом дворце» Петербурга сливки российского шоу-бизнеса. Рассказываем, во что нарядились звезды, почему Ваенга осталась недовольна наградой, и кого из молодых артисток Филипп Киркоров неожиданно назвал лучшей певицей страны.

Ведущими премии стали Елена Воробей и Денис Клявер

Ведущими премии стали Елена Воробей и Денис Клявер

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии Нового года у звезд, как всегда, необычайно плотный график – еще в субботу, 4 декабря, они позировали на красной дорожке «Песни года» в Москве, а уже на следующий день многие из них оказались в Петербурге на следующем награждении. Возможно, именно по этим причинам некоторые артистки не успели купить новые наряды…

Елена Ваенга появилась на сцене в том же черном платье в пол, которое совсем недавно демонстрировала зрителям в БКЗ «Октябрьский» на юбилейном концерте зала. В этот раз артистка явно была не в духе, о чем и заявила смело со сцены.

Ваенга оказалась недовольна наградой

Ваенга оказалась недовольна наградой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Желаю руководству радиостанции прислушиваться к народу, очень полезная вещь, как оказалось. Поэтому я бы премию давала не за «Цветы», а за «Аэропорт». По моему лицу это было видно. Я с начальством не спорю, но народу видней. Большое спасибо, - возмутилась певица.

После такого заявления ведущие быстро сориентировались и пошли на встречу Ваенге. Пусть уж награда будет за две песни, раз так звезда пожелала. Что касается наряда, то и это звезде поклонники простили, проводив за кулисы бурными овациями.

Майданов удивил всех предсказаниями

Майданов удивил всех предсказаниями

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ими же зрители встретили Дениса Майданова, тот нарядом удивлять не стал, зато удивил пророчеством. Да, артист заявил, что его песни способны... предсказывать будущее. Так считает его супруга.

- Есть одна хорошая песня, которая появилась в этом году. Написал я ее гораздо раньше, но она про сегодняшний день. Понимаете, авторам всегда открывается (информация) оттуда заранее. Можно посмотреть, - заявил заслуженный артист РФ и по совместительству депутат Госдумы Денис Майданов. – Мне жена говорит все время: «Можно песни новые послушать? Я хочу знать, что будет дальше с нами».

Похоже, что скоро в список регалий артиста можно будет добавлять «экстрасенс» или «ясновидящий». Если так, то можно радоваться, ведь так артист анонсировал песню «Все будет гуд».

Фигура Булановой произвела фурор

Фигура Булановой произвела фурор

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда предсказания закончились, а заветная статуэтка была получена, на сцене появилась обожаемая петербуржцами Татьяна Буланова. В этот раз артистка выбрала розовое обтягивающее платье в пол. Поклонники не на шутку этому обрадовались, увидев, как похудела звезда, которой еще недавно приписывали беременность (слухи Буланова опровергла). В чем же секрет похудения? В корсете. Перед выходом на сцену звезда затянулась, но вряд ли это было сделано из-за фигуры. Корсеты – это нынче вещь очень модная.

Лолита поразила зрителей своими прыжками

Лолита поразила зрителей своими прыжками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другое дело Лолита – обтягивающий комбинезон она надела не то что без корсета, даже без бюстгальтера. Впрочем, разглядеть это мало кому удалось, слишком уж быстро звезда передвигалась по сцене. Энергии у 59-летней артистки хоть отбавляй!

Преподать урок она решила и зрителям, устроив на сцене настоящие акробатические номера – и на корточках посидела, и в позе «ласточки» постояла, и на каблуках попрыгала. Интересно, что на «Песне года» Лолита была совсем в ином амплуа – в элегантном вечернем платье с разрезом.

Филипп Киркоров появился в белом костюме

Филипп Киркоров появился в белом костюме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Образ сменил и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Красный латексный костюм, в котором он появился на «Песне года» преобразился в более-менее классический белый. В этот раз «шоу» в собственном стиле артист решил не устраивать – цветами никого не бил, журналистов не посылал, премию забрал, а заодно неожиданно и провозгласил «певицей номер один в России» Анну Асти, с которой выпустил совместный трек «Хобби».

Киркоров назвал Анну Асти лучшей певицей в стране

Киркоров назвал Анну Асти лучшей певицей в стране

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместо Киркорова, кстати говоря, в красном латексе появилась ведущая премии Елена Воробей, также получившая награду.

Елена Воробей вышла на сцену в красном латексе

Елена Воробей вышла на сцену в красном латексе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с ней со статуэтками в этот вечер со сцены ушли еще Лев Лещенко, Александр Устюгов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, Игорь Николаев, Андрей Державин, Анита Цой, Юлия Проскурякова, Лариса Долина, Александр Буйнов.

Награду получил и Лев Лещенко

Награду получил и Лев Лещенко

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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