Увидел и заревел в голос: Многодетный отец приехал со спецоперации в Петербург в отпуск и растрогал сына, появившись в детсаду в военной форме

Мобилизованный на спецоперацию фельдшер из Петербурга вернулся домой в отпуск. Фото: предоставлено "КП"

Первые группы мобилизованных петербуржцев начали возвращаться домой из зоны спецоперации. Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащим полагается 14-дневный отпуск. Получить его можно не реже, чем раз в полгода. В начале марта в Северную столицу вернулся и 27-летний военный спасатель Игорь Шумилов, который поехал в зону СВО в конце сентября 2022 года - еще в самом начале частичной мобилизации. Тогда в военкомате выяснили, что у мужчины трое детей. Ему были готовы дать отсрочку, но он не согласился отсиживаться в тылу и пошел добровольцем. Игорь рассказал spb.kp.ru через что прошел на службе, какой сюрприз устроил в отпуске для жены и как до слез удивил сына в детском саду.

Тортик за спасение жизни

На гражданке Игорь Шумилов пять лет отслужил спасателем МЧС, ликвидировал наводнения и лесные пожары. А в 2021 году даже баллотировался в депутаты Госдумы, после чего решил стать спортивным блогером. Навыки не растерял. Первый месяц после мобилизации он обучал санитаров в воинской части. А дальше поехал в Луганск, где его определили в фельдшерский пункт. Мужчина получил позывной «Депутат». Следующие месяцы он отвечал за здоровье 400 бойцов.

Игорь помог сотням бойцов. Фото: предоставлено "КП"

- Вылечил многих, всех уже и не вспомнишь. Были и пулевые ранения. Однажды принесли парня с сердечным приступом. Вовремя оказал помощь, его успешно прооперировали. Обращались ко мне и за психологической помощью. Например, как-то пришел боец за валерьянкой. У его супруги случился выкидыш. Конечно, медик это и психолог, и врач. Я должен лечить и душевные раны. Так что мы проговорили пару часов, я успокоил и поддержал парня, - рассказал spb.kp.ru фельдшер.

Но Игорь не все время проводит в своем пункте. В один из дней ему пришлось бежать на поле боя, вытаскивать раненого бойца. За это мужчину планируют наградить медалью.

- Это случилось ночью. Сослуживцы влетели в блиндаж ко мне. Сказали, что наш парень получил в спину три пулевых ранения. Истекал кровью. Я вовремя засунул бинты-гемостатики в раны, намотал вокруг перевязочные пакеты. И до самого госпиталя парня поддерживал. Сейчас он подлечился, вернулся в строй. Даже заезжал в пункт ко мне, нашел где-то вафельный тортик и подарил, - улыбается военный спасатель.

На поле боя медицинский халат не нужен. Фото: предоставлено "КП"

По словам Игоря Шумилова, он постоянно рискует жизнью, но на спецоперации иначе нельзя.

- Два соседских фельдшерских пункта расстреляли американскими «Хаймарсами» (реактивными системами залпового огня. – Прим.ред.). Везде опасно. Но спокойно ко всему отношусь, боевой дух не падает, - делится Игорь.

«По часам расписал дни отпуска»

В конце февраля начальство предложило Шумилову пойти в отпуск. Игорь вспомнил, что у его гражданской жены вот-вот будет день рождения. Он загорелся идеей вернуться домой и сделать супруге, пожалуй, самый лучший сюрприз – наконец-то официально сыграть свадьбу, которую они давно планировали.

- Я ехал в поезде и составлял план на каждые 13 дней отпуска, буквально по часам расписывал, куда мы пойдем отдыхать с женой и детьми. Это были насыщенные две недели. Свадьба, полет на частном самолете над «Лахтой», семейные посиделки, дискотеки. Но самое лучшее воспоминание – то, как меня встретил мой шестилетний сынишка. Я прямо в форме пришел к нему в детсад во время обеда. Заглядываю в группу. Вижу, что он жует апельсинку. Вхожу, и у него случился небольшой ступор. Не сразу понял, что за гость. А потом вгляделся в лицо, расплакался и побежал обниматься. Забрал его гулять со мной, сходили в тир. Теперь сын умеет стрелять даже лучше, чем отец, - смеется фельдшер.

Счастливые молодожены на приеме в Заксобрании Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Младшие дети тоже не отходили от отца ни на шаг. Но две недели кончились – и Шумилов едет обратно на спецоперацию.

- Все ребята, будь то мобилизованные или добровольцы, по-разному переживают эти отпуска. Мне эти дни помогли успокоиться и понять, что я делаю все верно. Защищаю родину. Потому что мой родной Петербург продолжает жить. Здесь мир, все живут обычной жизнью. Мои дети счастливы, с родными все хорошо. Ну а мне пора назад. Я на СВО до победного, - закончил разговор фельдшер, которому через пару часов уже надо было садиться в поезд.

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