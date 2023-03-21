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21 марта 2023 15:20

Залила отбеливателем с порошком и бросила замерзать на балкон: Многодетная мать из Петербурга рассказала чудовищные подробности убийства новорожденной дочери

Мать из Петербурга убила новорожденную дочь, бросив ее умирать на балконе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Молодая мать из Петербурга объяснила, зачем убила новорожденного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Молодая мать из Петербурга объяснила, зачем убила новорожденного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Дикую историю с убийством младенца расследуют в Петербурге. 24-летнюю Марину (имя изменено – прим. ред.) обвиняют в том, что она тайком родила малыша, бросила на балкон умирать, а потом хладнокровно выкинула в мусоропровод. При этом знакомые женщины утверждают, что никто даже не знал об ее беременности. Подруги характеризует ее положительно – постоянно работает, воспитывает двух дочерей 5 и 6 лет, по ночным клубам не гуляет. Сейчас горе-матери вручили подписку о невыезде. В распоряжении spb.kp.ru оказались показания женщины, где она объяснила, что на самом деле произошло. Оказалось, ей девять месяцев удавалось скрывать беременность даже от матери, которая жила с ней в соседней комнате.

Ребенок от случайного прохожего

Марина переехала в Петербург три года назад вместе с гражданским мужем, от которого у нее и родились двое детей. Но семейная жизнь не заладилась, пара быстро рассталась. Женщина осталась жить вместе со своей матерью, помогавшей ухаживать за внучками. С утра до середины дня Дарья работала кладовщиком, после чего забирала дочерей из детсада и хлопотала по дому. Она призналась следствию, что в какой-то момент устала от рутины и загуляла.

Марина призналась, что третья беременность была нежелательной, она стыдилась этого. Фото: СОЦСЕТИ

Марина призналась, что третья беременность была нежелательной, она стыдилась этого. Фото: СОЦСЕТИ

- В конце июня 2022 года я напилась в баре, познакомилась с первым встречным и поехала к нему домой на квартиру, где мы занялись сексом. Я не помню ни его имени, ни адреса. Спустя пару недель я узнала, что беременна. Мне стало страшно. Пока я думала, что делать, прошло больше 12 недель. В этот срок аборт уже под запретом. Поэтому я решила оставить ребенка и сказать о нем матери уже после родов, чтобы меня не ругали, - вспоминала Дарья на допросе.

Каким-то чудом женщине удалось прятать живот и на работе, и дома.

- В женскую консультацию я не ходила. Я не доверяла врачам после вторых родов, тогда они наговорили мне гадости. Живот я прятала за объемной одеждой. Мать ни о чем не догадывалась, несмотря на то, что мы постоянно виделись в квартире и общались, - призналась женщина.

«Малыш был синим»

Днем 14 марта 2023 года у Дарьи отошли воды. Мать в это время спала за стенкой после ночной смены на работе. Она не слышала, как дочь рожает.

Марине грозит до пяти лет лишения свободы. Арестовывать ее не стали. Фото: СОЦСЕТИ

Марине грозит до пяти лет лишения свободы. Арестовывать ее не стали. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне не было больно. Ребенок не подавал признаков жизни, весь был синим. Ни плакал, ни кричал. Мне показалось, что он родился мертвым. Я перерезала пуповину, завернула малыша в простыню и положила в пакет-майку, который отнесла на балкон. Спустя час я вытерла всю кровь, пришла в себя и нашла в Интернете способ, как скрыть трупный запах. Я залила пакет стиральным порошком и отбеливателем, после чего пошла в детский сад за дочерями. Все видели мой бледный вид, но я оправдывалась, что мне просто стало плохо по состоянию здоровья, - продолжала рассказывать страшные детали горе-мать.

Утром следующего дня Дарья решила избавиться от младенца.

Мать женщины сдала дочь полиции, увидев кровь дома.

Мать женщины сдала дочь полиции, увидев кровь дома.

- Мне стало стыдно. Не нашла ничего лучше, чем завернуть тело в четыре пакета и выкинуть его в мусорный контейнер. Я сожалею, что так все вышло. Я понимаю, какой ужасный поступок совершила. Не хотела, чтобы все так обернулось, - оправдывалась молодая мать.

Однако женщина плохо прибралась дома. Ее мать увидела кровь и выяснила, что дочь тайно родила. В гневе родитель вызвала полицию и СК. Позже судмедэкспертиза показала, что малыш был живым, когда родился. Он скончался именно на балконе, где насмерть замерз. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка. Ей грозит до пяти лет колонии. Вероятно, наказание отсрочат, пока ее дочери не подрастут.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

- Установлено, что мать не предприняла никаких мер, чтобы оказать ребенку медицинскую помощь. Женщина бросила новорожденную девочку на балкон, где она скончалась. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

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