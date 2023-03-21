Залила отбеливателем с порошком и бросила замерзать на балкон: Многодетная мать из Петербурга рассказала чудовищные подробности убийства новорожденной дочери

Молодая мать из Петербурга объяснила, зачем убила новорожденного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Дикую историю с убийством младенца расследуют в Петербурге. 24-летнюю Марину (имя изменено – прим. ред.) обвиняют в том, что она тайком родила малыша, бросила на балкон умирать, а потом хладнокровно выкинула в мусоропровод. При этом знакомые женщины утверждают, что никто даже не знал об ее беременности. Подруги характеризует ее положительно – постоянно работает, воспитывает двух дочерей 5 и 6 лет, по ночным клубам не гуляет. Сейчас горе-матери вручили подписку о невыезде. В распоряжении spb.kp.ru оказались показания женщины, где она объяснила, что на самом деле произошло. Оказалось, ей девять месяцев удавалось скрывать беременность даже от матери, которая жила с ней в соседней комнате.

Ребенок от случайного прохожего

Марина переехала в Петербург три года назад вместе с гражданским мужем, от которого у нее и родились двое детей. Но семейная жизнь не заладилась, пара быстро рассталась. Женщина осталась жить вместе со своей матерью, помогавшей ухаживать за внучками. С утра до середины дня Дарья работала кладовщиком, после чего забирала дочерей из детсада и хлопотала по дому. Она призналась следствию, что в какой-то момент устала от рутины и загуляла.

Марина призналась, что третья беременность была нежелательной, она стыдилась этого. Фото: СОЦСЕТИ

- В конце июня 2022 года я напилась в баре, познакомилась с первым встречным и поехала к нему домой на квартиру, где мы занялись сексом. Я не помню ни его имени, ни адреса. Спустя пару недель я узнала, что беременна. Мне стало страшно. Пока я думала, что делать, прошло больше 12 недель. В этот срок аборт уже под запретом. Поэтому я решила оставить ребенка и сказать о нем матери уже после родов, чтобы меня не ругали, - вспоминала Дарья на допросе.

Каким-то чудом женщине удалось прятать живот и на работе, и дома.

- В женскую консультацию я не ходила. Я не доверяла врачам после вторых родов, тогда они наговорили мне гадости. Живот я прятала за объемной одеждой. Мать ни о чем не догадывалась, несмотря на то, что мы постоянно виделись в квартире и общались, - призналась женщина.

«Малыш был синим»

Днем 14 марта 2023 года у Дарьи отошли воды. Мать в это время спала за стенкой после ночной смены на работе. Она не слышала, как дочь рожает.

Марине грозит до пяти лет лишения свободы. Арестовывать ее не стали. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне не было больно. Ребенок не подавал признаков жизни, весь был синим. Ни плакал, ни кричал. Мне показалось, что он родился мертвым. Я перерезала пуповину, завернула малыша в простыню и положила в пакет-майку, который отнесла на балкон. Спустя час я вытерла всю кровь, пришла в себя и нашла в Интернете способ, как скрыть трупный запах. Я залила пакет стиральным порошком и отбеливателем, после чего пошла в детский сад за дочерями. Все видели мой бледный вид, но я оправдывалась, что мне просто стало плохо по состоянию здоровья, - продолжала рассказывать страшные детали горе-мать.

Утром следующего дня Дарья решила избавиться от младенца.

Мать женщины сдала дочь полиции, увидев кровь дома.

- Мне стало стыдно. Не нашла ничего лучше, чем завернуть тело в четыре пакета и выкинуть его в мусорный контейнер. Я сожалею, что так все вышло. Я понимаю, какой ужасный поступок совершила. Не хотела, чтобы все так обернулось, - оправдывалась молодая мать.

Однако женщина плохо прибралась дома. Ее мать увидела кровь и выяснила, что дочь тайно родила. В гневе родитель вызвала полицию и СК. Позже судмедэкспертиза показала, что малыш был живым, когда родился. Он скончался именно на балконе, где насмерть замерз. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка. Ей грозит до пяти лет колонии. Вероятно, наказание отсрочат, пока ее дочери не подрастут.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

- Установлено, что мать не предприняла никаких мер, чтобы оказать ребенку медицинскую помощь. Женщина бросила новорожденную девочку на балкон, где она скончалась. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

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