Закулисье «Жестокого романса»: Алиса Фрейндлих влепила Гузеевой пощечину, а Рязанов был этому только рад

Алисе Фрейндлих 88 лет! Фото: Александр ГЛУЗ

Звезде «Служебного романа» и «Жестокого романса» Алисе Фрейндлих 8 декабря исполнилось 88 лет! Возраст актрисы уже почтительный. Но, кажется, что над Алисой Бруновной годы не властны. Актриса все с той же энергией продолжает радовать своих поклонников игрой в театре БДТ. Не изменяет артистка и своим принципам в том, что почти никогда не дает интервью. Но ее друзья и коллеги не смогли устоять и рассказали, какой она пришла в профессию, как ведет себя в обычной жизни и почему Алиса Бруновна влепила Ларисе Гузеевой звонкую пощечину.

«БЫЛА СТРАННОЙ И В БОЛЬШИХ ОЧКАХ»

Сейчас Алиса Фрейндлих незаменимая звезда Большого драматического театра в Петербурге, где она часто играет на одной сцене с Олегом Басилашвили. Но начинала актриса свою карьеру с Театра имени Комиссаржевской. Именно там многие ее впервые увидели на сцене. Друзья актрисы до сих пор помнят, как это было.

В свои 88 т Фрейндлих очень энергична Фото: БДТ

- У меня до сих пор перед глазами ее первое восхождение в театре, - поделилась с «КП-Петербург» режиссер Ирина Тайманова. - Она казалась угловатой, в чем-то заостренной, немного странной - в этих больших очках, они были другими по форме и стилю. Но она казалась новым явлением. Девчонка, которая привлекает внимание своей необычностью и неуемным темпераментом.

Театральную публику Алиса Фрейндлих завоевала довольно быстро. А вот кино ей поддалось не сразу. Как вспоминают, Алиса Бруновна вполне могла бы сыграть Надю в «Иронии судьбы». Из всех советских актрис она подходила как нельзя лучше. Но Рязанов считал, что русская актриса не сможет сыграть женские эмоции так, как иностранка. Поэтому роль получила Барбара Брыльска. Но вскоре Алиса Бруновна опровергла все опасения Рязанова, сыграв в фильме «Служебный роман». В эту картину Фрейндлих взяли даже без проб. И она не подвела. Ее дуэт с Мягковым покорил всю страну. И, как оказалось, пара прекрасно импровизировала.

- Алиса Бруновна - мастер импровизации, многое в фильме она придумала сама, - делится Светлана Немоляева. - Эльдар Рязанов это все оставлял, потому что их импровизация была уместна и очень талантлива. Та поразительная сцена с Андреем Мягковым, когда они ругаются, а потом мирятся с цветами, Алиса Фрейндлих уходит на балкон, плачет. Это в большей степени все было импровизацией.

Фрейндлих и Мягков сдружились во время съемок Фото: кадр из фильма

В фильме героиню Алисы Фрейндлих называли «мымрой» и «старухой». Но саму актрису это не смущало.

- Она не обижалась на это, она бесконечно умна, - смеется Немоляева. – Да и артистке выгодно играть такое. Это ведь был настоящий эффект Золушки, это гениальное преображение. Весь фильм быть одной, а потом всех потрясти совершенно другим видом.

«ГУЗЕЕВА ЕЕ БЛАГОДАРИЛА ЗА ПОЩЕЧИНУ»

«Служебный роман» принес Алисе Фрейндлих всесоюзную славу и любовь Рязанова. И в «Жестоком романсе» актриса уже сама была наставницей для молодых. Обучала Алиса Бруновна и Ларису Гузееву, для которой, как позже признавалась актриса, она стала «кино-мамой».

Фрейндлих пришлось дать Гузеевой пощечину Фото: кадр из фильма

- В фильме была очень сложная задача. Эльдар Рязанов требовал от Ларисы, чтобы она плакала и смеялась одновременно, - поделился с «КП-Петербург» Александр Панкратов-Черный. – Смех у нее получался, а заплакать – никак. Рязанов начинает нервничать: «Лариса, соберитесь!». Алиса Бруновна смотрела на это, а потом говорит: «Мотор!». Камера начинает снимать. И Алиса Фрейндлих как вмажет Ларисе пощечину. Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: «Смейся!». И она засмеялась! После сцены Алиса Бруновна подошла к Ларисе и со слезами на глазах попросила прощения. Лариса ее благодарила.

Подбадривать своих коллег по съемочной площадке Алисе Бруновной приходилось часто. Но каждый раз она искренне сожалела об этом.

- Алиса Бруновна действительно помогает всегда партнерам, - призналась «КП-Петербург» звезда сериала «Воронины», игравшая в «Жестоком романсе», Анна Фроловцева. - Она мне говорила: «Ой, корова!». А потом тут же: «Анечка, прости меня, ты не корова, у тебя юбки такие!».

«АНТИМЫМРА»

В обычной жизни, как признаются друзья Фрейндлих, актриса – полная противоположность своих героинь.

- Алиса Бруновна - она «антимымра», - смеется Ирина Тайманова. – Человек, у которого есть интерес и пытливость к людям и профессии, к своей семье. Она прекрасная леди, которая воспитала замечательных людей. Ее семья очень похожа на нее. И дочь, и внук – оба интересные личности. Она воплощение женственности. Я бы даже сказала, что каждое десятилетие ее облик обретает новые грани. Алиса Бруновна не устает быть разной. Один ее взгляд поверх очков может выказать иронию, нежность, пытливость, глубину и понимание. При этом Алиса Бруновна отнюдь не белая и пушистая, она мудрая.

Фрейндлих и Басилашвили долгие годы играют вместе Фото: БДТ

Друзья Алисы Фрейндлих отмечают, что многолетняя совместная работа с Олегом Басилашвили сильно сказалась на обоих актерах. И только в лучшую сторону.

- Они два совершенно разных человека, но при этом и схожи. Олег Валерьянович хочет, чтобы его никто не трогал, никуда не звал. Но он человек, который может помочь даже дворнику с его проблемами. И Алиса Бруновна тоже откликается на все боли людей, которые к ней обращаются, - вздыхает Тайманова. - Я не представляю ее скандальной, хотя мы помним, как Мымра скандалила. Но она не из тех, кто скандалит. У нее темперамент бурлит, но в корректной форме.

По словам близких, Алиса Фрейндлих обожает свою семью. Но назвать ее щепетильной бабушкой или прабабушкой друзья не могут.

- Слово «нянчиться» ей вообще не подходит. Внуки ей интересны, но чтобы она «бу-бу-бу» делала или очень сладенькая была, этого я не представляю, - смеется Тайманова. - При этом Алиса Бруновна беспрестанно курит, что не есть хорошо для ее хрупкого здоровья. Особенно, если учесть, что она переболела ковидом. Но она верна своим привычкам.

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