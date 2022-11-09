Деньги на ветер: Как подставные красотки в барах на Рубинштейна заставляли клиентов платить по три миллиона рублей за самогон вместо виски

Роковые красавицы брали по миллиону рублей за напиток с пьяных клиентов в барах Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Главная ресторанная улица Петербурга оказалась в центре громкого скандала. На Рубинштейна прошли обыски в девяти барах, где, по версии следствия, продавали паленый алкоголь под видом элитного, обманывая богатых клиентов. Еще год назад владельцы этих заведений Николай Абросимов и Дмитрий Кузнецов заявляли в интервью СМИ, что у них большие планы на бары улицы Рубинштейна. Но бизнес двух друзей оказался далеко не таким простым. Как считают силовики, благодаря хитрым схемам и красивым моделям один чек в этих бар мог обойтись вам в... миллион рублей.

«ПРИШЛИ НА РУБИНШТЕЙНА В ПАНДЕМИЮ»

24-летний Абросимов и 25-летний Куценко имеют похожую биографию. Приехали в Петербург из Ростова и Сургута, оба учились в Северной столице на технические специальности, но разочаровались в них. Попутно подрабатывали промоутерами, барменами, а потом решили сами стать большими игроками на рынке общепита и учредили компанию Bar Group.

Дмитрий Куценко (слева) и Николай Абросимов (справа) выглядят как герои фильмов о суровых буднях 90-х. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в списке их владений такие рестораны и бары, как Vice City, White Point, Noir, RS20, «Провокатор», Nau, «Перестройка», «Искра» и «Фартук». Коллеги молодых парней при этом все гадали, откуда у них вмиг появилось столько денег для открытия новых площадок?

- Куценко и компания пришли к нам в пандемию коронавируса, - объясняет глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко. – Искали бары, готовые закрыться из-за убытков. Узнавали стоимость аренды. Например, одно из помещений стоило 1 миллион в месяц. И Куценко был готов платить эту сумму, иногда даже больше положенного. Естественно, арендодателю это нравилось, ему это выгодно. Куценко въезжал в помещение. Но на деле новые владельцы уклонялись от уплаты налогов, меняли чистый алкоголь на паленый, иногда работали без кассовых аппаратов. Так экономили и зарабатывали.

Куценко (в центре) мечтал "захватить" всю улицу Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«МАЛО КТО РАДОВАЛСЯ ТАКИМ СОСЕДЯМ»

Денис Тихоненко и жители Рубинштейна больше года боролись с бизнесом Куценко и Абросимова. Активисты ловили с поличным парочку заведений, где продавали алкоголь без лицензии и шумели после 23:00. Но ресторанная улица продолжала заполняться.

- Все знали о том, как эта пара ведет бизнес, но никто ничего не делал. Иногда приезжали полицейские, Роспотребнадзор, городские комитеты с проверками. Но спустя какое-то время заведения могли поменять названия и заново открыться, - поделился с «КП-Петербург» один из крупных рестораторов с Рубинштейна. – Мы, адекватные владельцы, тратим бешеные деньги на организацию пространства, в том числе летних веранд. И когда ты приходишь на следующее утро на работу и видишь пьяных маргиналов у своего крыльца, сломанные стулья и вырванные клумбы, то мало кто радуется такому соседству. У нас абсолютно другая публика. Никто не был заинтересован, чтобы центральную ресторанную улицу города превратили в Думскую.

Жители Рубинштейна клеили наклейки на недобросовестные бары, где торговали алкоголем без лицензии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция обратила пристальное внимание на заведения Кузнецова и Абросимова, когда они вошли в число так называемой «карты сопротивления» коронавирусным ограничениям. Бары не проверяли QR-коды у посетителей и работали круглую ночь, несмотря на запрет Смольного. Жители Рубинштейна брали инициативу в свои руки и ходили в заведения с проверками.

- Алкоголь в одном из баров прятали за стойкой в пластиковых канистрах. Что там намешано было, бог его знает, – вспоминает Денис Тихоненко. – С Куценко я неоднократно пересекался. Подкаченный юноша с татуировками. В момент моих визитов мы очень плотно дискутировали. Он грубил, хамил, выталкивал на улицу меня и активистов. Приводил с собой «братков» для охраны. В одном из баров однажды кто-то из его подчиненных распылил газовый баллончик.

Бармены в заведениях Куценко и Абросимова всегда делали вид, что ни при чем, когда к ним приходила полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, контрафактный алкоголь для девяти баров производили в скромном гараже на улице Руставели. Ловким движением руки бармен добавлял в самогон отдушки и эссенции, и пьяные клиенты уже не могли отличить его от фирменного виски.

КОКТЕЙЛЬ ЗА МИЛЛИОН

Вот только на алкогольных хитростях Куценко и Абросимов не остановились. Как считает следствие, они придумали привлекать в свои бары так называемых промо-моделей. Большинство из них – студентки, приехавшие в Северную столицу из Забайкалья, Благовещенска, Иркутска, Омска, Брянска и Мурманска. На бумаге девушки должны были быть лицом заведения, встречать клиентов и развлекать разговорами. На деле же 20-летние роковые красотки позволяли гораздо больше.

На фото одна из руководителей промо-моделей. В 20 лет девушка уже практически заработала себя на пенсию. Но уголовное дело все испортило. Фото: СОЦСЕТИ

- К примеру, в ночь с 20 на 21 апреля 2022 года один из клиентов бара RS20 оплатил счет за ужин и пару коктейлей на 1 миллион и 78 тысяч рублей, – говорит источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Он был сильно пьян, его заболтали красотки, поэтому мужчина не осознавал, сколько платит.

Самый неудачливый клиент, попавшийся на развод от промо-моделей, оставил ни много ни мало три миллиона рублей в баре White Point. Сейчас следователи выясняют, что такого богатый гость купил в заведении.

Модели одевались максимально откровенно. Зоркий глаз девушек не пропускал потенциальных богатых жертв, успевших напиться. Фото: СОЦСЕТИ

- Все сотрудники заведений работали на организаторов. Бармен или официант замечал наивную жертву, администратор давал сигнал девушкам, и те ловко обрабатывали клиента. Гость мог по несколько раз оплатить один и тот же счет. Все в итоге получали свою долю с дохода, - подчеркивает источник «КП-Петербург».

За год в полиции набралось 11 заявлений от обобранных до нитки богачей, погоревших в сумме на 11 млн рублей. Силовики собрали достаточно доказательств и начали действовать. Во время облавы на бары задержали более 40 человек. В заведениях и по месту жительства организаторов, администраторов и промо-моделей прошли обыски. У многих дома нашли наличку в несколько миллионов.

Абросимова и Куценко обвиняют по двум статьям УК РФ: в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал обоих друзей на два месяца. По тем же статьям следствие обвиняет их пятерых партнеров: управляющих барами, администраторов и руководителей промо-моделей. С обычными моделями, барменами и официантами поступили иначе – их отпустили под подписку о невыезде.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

- Я не раз сталкивался с этими «коммерсантами», проходя по Рубинштейна. Меня пытались развести на деньги, предлагали зайти к ним послушать музыку, попробовать один-два коктейля. Увы, Рубинштейна маргинализируется и падает до уровня Думской. Теперь ты два раза подумаешь, прежде чем сворачивать туда. А безопасно ли там? И об этом все 68 ресторанов, которые там находятся, должны задуматься. Им нужно объединиться. Чтобы у них был безопасный имидж. Гость должен быть уверен, что его не оберут промо-модели и не подмешают в стакан клофелин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Платили по несколько миллионов за пару коктейлей»: полиция вскрыла схему обмана в барах на улице Рубинштейна

Угрозыск раскрыл масштабную схему обмана с промо-моделями в барах на улице Рубинштейна в Петербурге (подробности)

В популярных барах на Рубинштейна в Петербурге продавали виски из самогонного аппарата

Ловкие бармены наливали разбавленный спирт со специальными эссенциями в бутылки с солидными этикетками (подробности)

Суд арестовал одного из организаторов схемы обмана в барах на улице Рубинштейна

По делу проходит семеро обвиняемых (подробности)

Банда на каблуках: Красавицы в Петербурге разводили мужчин на свиданиях в подставных ресторанах с официантами-актерами и космическими ценами

Сотрудница полиции под прикрытием раскрыла в Петербурге схему красавиц, которые на свиданиях с мужчинами зарабатывали миллионы рублей (подробности)