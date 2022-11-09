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9 ноября 2022 16:43

Деньги на ветер: Как подставные красотки в барах на Рубинштейна заставляли клиентов платить по три миллиона рублей за самогон вместо виски

Один из клиентов бара на Рубинштейна, где прошли обыски, за один вечер заплатил три миллиона рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Роковые красавицы брали по миллиону рублей за напиток с пьяных клиентов в барах Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Роковые красавицы брали по миллиону рублей за напиток с пьяных клиентов в барах Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Главная ресторанная улица Петербурга оказалась в центре громкого скандала. На Рубинштейна прошли обыски в девяти барах, где, по версии следствия, продавали паленый алкоголь под видом элитного, обманывая богатых клиентов. Еще год назад владельцы этих заведений Николай Абросимов и Дмитрий Кузнецов заявляли в интервью СМИ, что у них большие планы на бары улицы Рубинштейна. Но бизнес двух друзей оказался далеко не таким простым. Как считают силовики, благодаря хитрым схемам и красивым моделям один чек в этих бар мог обойтись вам в... миллион рублей.

«ПРИШЛИ НА РУБИНШТЕЙНА В ПАНДЕМИЮ»

24-летний Абросимов и 25-летний Куценко имеют похожую биографию. Приехали в Петербург из Ростова и Сургута, оба учились в Северной столице на технические специальности, но разочаровались в них. Попутно подрабатывали промоутерами, барменами, а потом решили сами стать большими игроками на рынке общепита и учредили компанию Bar Group.

Дмитрий Куценко (слева) и Николай Абросимов (справа) выглядят как герои фильмов о суровых буднях 90-х. Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Куценко (слева) и Николай Абросимов (справа) выглядят как герои фильмов о суровых буднях 90-х. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в списке их владений такие рестораны и бары, как Vice City, White Point, Noir, RS20, «Провокатор», Nau, «Перестройка», «Искра» и «Фартук». Коллеги молодых парней при этом все гадали, откуда у них вмиг появилось столько денег для открытия новых площадок?

- Куценко и компания пришли к нам в пандемию коронавируса, - объясняет глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко. – Искали бары, готовые закрыться из-за убытков. Узнавали стоимость аренды. Например, одно из помещений стоило 1 миллион в месяц. И Куценко был готов платить эту сумму, иногда даже больше положенного. Естественно, арендодателю это нравилось, ему это выгодно. Куценко въезжал в помещение. Но на деле новые владельцы уклонялись от уплаты налогов, меняли чистый алкоголь на паленый, иногда работали без кассовых аппаратов. Так экономили и зарабатывали.

Куценко (в центре) мечтал "захватить" всю улицу Рубинштейна.

Куценко (в центре) мечтал "захватить" всю улицу Рубинштейна.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«МАЛО КТО РАДОВАЛСЯ ТАКИМ СОСЕДЯМ»

Денис Тихоненко и жители Рубинштейна больше года боролись с бизнесом Куценко и Абросимова. Активисты ловили с поличным парочку заведений, где продавали алкоголь без лицензии и шумели после 23:00. Но ресторанная улица продолжала заполняться.

- Все знали о том, как эта пара ведет бизнес, но никто ничего не делал. Иногда приезжали полицейские, Роспотребнадзор, городские комитеты с проверками. Но спустя какое-то время заведения могли поменять названия и заново открыться, - поделился с «КП-Петербург» один из крупных рестораторов с Рубинштейна. – Мы, адекватные владельцы, тратим бешеные деньги на организацию пространства, в том числе летних веранд. И когда ты приходишь на следующее утро на работу и видишь пьяных маргиналов у своего крыльца, сломанные стулья и вырванные клумбы, то мало кто радуется такому соседству. У нас абсолютно другая публика. Никто не был заинтересован, чтобы центральную ресторанную улицу города превратили в Думскую.

Жители Рубинштейна клеили наклейки на недобросовестные бары, где торговали алкоголем без лицензии.

Жители Рубинштейна клеили наклейки на недобросовестные бары, где торговали алкоголем без лицензии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция обратила пристальное внимание на заведения Кузнецова и Абросимова, когда они вошли в число так называемой «карты сопротивления» коронавирусным ограничениям. Бары не проверяли QR-коды у посетителей и работали круглую ночь, несмотря на запрет Смольного. Жители Рубинштейна брали инициативу в свои руки и ходили в заведения с проверками.

- Алкоголь в одном из баров прятали за стойкой в пластиковых канистрах. Что там намешано было, бог его знает, – вспоминает Денис Тихоненко. – С Куценко я неоднократно пересекался. Подкаченный юноша с татуировками. В момент моих визитов мы очень плотно дискутировали. Он грубил, хамил, выталкивал на улицу меня и активистов. Приводил с собой «братков» для охраны. В одном из баров однажды кто-то из его подчиненных распылил газовый баллончик.

Бармены в заведениях Куценко и Абросимова всегда делали вид, что ни при чем, когда к ним приходила полиция.

Бармены в заведениях Куценко и Абросимова всегда делали вид, что ни при чем, когда к ним приходила полиция.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, контрафактный алкоголь для девяти баров производили в скромном гараже на улице Руставели. Ловким движением руки бармен добавлял в самогон отдушки и эссенции, и пьяные клиенты уже не могли отличить его от фирменного виски.

КОКТЕЙЛЬ ЗА МИЛЛИОН

Вот только на алкогольных хитростях Куценко и Абросимов не остановились. Как считает следствие, они придумали привлекать в свои бары так называемых промо-моделей. Большинство из них – студентки, приехавшие в Северную столицу из Забайкалья, Благовещенска, Иркутска, Омска, Брянска и Мурманска. На бумаге девушки должны были быть лицом заведения, встречать клиентов и развлекать разговорами. На деле же 20-летние роковые красотки позволяли гораздо больше.

На фото одна из руководителей промо-моделей. В 20 лет девушка уже практически заработала себя на пенсию. Но уголовное дело все испортило. Фото: СОЦСЕТИ

На фото одна из руководителей промо-моделей. В 20 лет девушка уже практически заработала себя на пенсию. Но уголовное дело все испортило. Фото: СОЦСЕТИ

- К примеру, в ночь с 20 на 21 апреля 2022 года один из клиентов бара RS20 оплатил счет за ужин и пару коктейлей на 1 миллион и 78 тысяч рублей, – говорит источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Он был сильно пьян, его заболтали красотки, поэтому мужчина не осознавал, сколько платит.

Самый неудачливый клиент, попавшийся на развод от промо-моделей, оставил ни много ни мало три миллиона рублей в баре White Point. Сейчас следователи выясняют, что такого богатый гость купил в заведении.

Модели одевались максимально откровенно. Зоркий глаз девушек не пропускал потенциальных богатых жертв, успевших напиться. Фото: СОЦСЕТИ

Модели одевались максимально откровенно. Зоркий глаз девушек не пропускал потенциальных богатых жертв, успевших напиться. Фото: СОЦСЕТИ

- Все сотрудники заведений работали на организаторов. Бармен или официант замечал наивную жертву, администратор давал сигнал девушкам, и те ловко обрабатывали клиента. Гость мог по несколько раз оплатить один и тот же счет. Все в итоге получали свою долю с дохода, - подчеркивает источник «КП-Петербург».

За год в полиции набралось 11 заявлений от обобранных до нитки богачей, погоревших в сумме на 11 млн рублей. Силовики собрали достаточно доказательств и начали действовать. Во время облавы на бары задержали более 40 человек. В заведениях и по месту жительства организаторов, администраторов и промо-моделей прошли обыски. У многих дома нашли наличку в несколько миллионов.

Абросимова и Куценко обвиняют по двум статьям УК РФ: в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал обоих друзей на два месяца. По тем же статьям следствие обвиняет их пятерых партнеров: управляющих барами, администраторов и руководителей промо-моделей. С обычными моделями, барменами и официантами поступили иначе – их отпустили под подписку о невыезде.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

- Я не раз сталкивался с этими «коммерсантами», проходя по Рубинштейна. Меня пытались развести на деньги, предлагали зайти к ним послушать музыку, попробовать один-два коктейля. Увы, Рубинштейна маргинализируется и падает до уровня Думской. Теперь ты два раза подумаешь, прежде чем сворачивать туда. А безопасно ли там? И об этом все 68 ресторанов, которые там находятся, должны задуматься. Им нужно объединиться. Чтобы у них был безопасный имидж. Гость должен быть уверен, что его не оберут промо-модели и не подмешают в стакан клофелин.

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