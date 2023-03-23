Фигуристы Ледового театра провалились под лед реки Фонтанки в Петербурге

Двух пьяных фигуристов выловили из реки Фонтанки в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Двое профессиональных фигуристов из Петербурга выбежали на лед реки Фонтанки и провалились в воду. Инцидент произошел вечером в среду, 22 марта. В главных ролях опасного представления оказался 26-летний солист Ледового театра Александр Гришин и его 19-летний коллега Иван Бельков. По информации spb.kp.ru, друзья возвращались домой из гостей. В какой-то момент Ивану пришла «гениальная» мысль исполнить пару приемов на тонком льду Фонтанки. Не прошло и минуты, как самоуверенный фигурист провалился в реку. Старший товарищ бросился на помощь. И сам угодил в западню.

- К счастью, Александр сумел самостоятельно выбраться из воды и позвал на помощь прохожего. Вместе они остановили машину с буксировочным тросом, с помощью которого вытащили Ивана из воды на парапет, - пояснили редакции в пресс-службе театра. – К этому моменту на место приехали полицейские и скорая. Фигуристов благополучно госпитализировали. В больнице им провели обследование, а потом отпустили домой.

Александр Гришин - солист Ледового театра. Там он примеряет образ и Короля из "Бременских музыкантов", и Джинна из "Аладдина". Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с этим в Ледовом театре уточнили, что фигуристы были подвыпившими.

- Выпили по одной банке пенного и все. Никакой интоксикации не было, о чем пишут в Telegram-каналах, - уверяют в театре.

Однако, по информации источника spb.kp.ru из медицинских кругов, приятели-фигуристы выпили немного больше.

Иван Бельков первым пошел на лед. Тройной тулуп у него не удался. Фото: СОЦСЕТИ

- Ну какая банка пива. Они напились почти до бессознательного состояния. Еле держались на ногах. Катались лучше, чем стояли. Один в полотенце прибыл в больницу, другой – в одеяло. Отогрели, отпустили. К буйным в вытрезвитель их не отправляли. Зачем? Артистов нужно любить, - иронично прокомментировал инцидент источник редакции.

Сами герои истории не захотели комментировать свое приключение. Добавим, что Александр Гришин не только солист театра, но и хореограф, тренер и педагог-организатор. Его часто можно увидеть в фильмах-спектаклях. Например, 31 декабря по городскому ТВ показывали «Бременских музыкантов», где Гришин сыграл Короля. Что касается коллеги Александра Ивана Белькова, то у него пока не было столь заметных ролей.

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