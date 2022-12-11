«Было похоже на спланированное нападение»: Стас Барецкий показал, как выглядит после жестокого избиения

Сейчас мужчина находится в больнице с ушибами и сотрясением мозга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на шоумена Стаса Барецкого могли... спланировать. Уверенность в этом выразили сам Барецкий и его PR-директор Вадим Горжанкин.

Напомним, шоумена утром 11 декабря избили и ограбили у клуба на Московском проспекте. Вадим Горжанкин рассказал «Комсомолке», что по словам шоумена, нападавших было не двое, а сразу пятеро. Драка была похожа на спланированное нападение, а один из агрессоров якобы кричал лозунги в поддержку Украины. Избиение закончилось тем, что из карманов Барецкого исчезли телефон и деньги, а самого мужчину пришлось везти на скорой в больницу.

Барецкий жалуется на боль в ребрах, его лицо покрыто синяками. Фото: предоставлено "КП"

Горжанкин показал «Комсомольской правде в Петербурге» фотографию пострадавшего Барецкого - на снимке мужчина явно не в лучшей форме. Его лицо покрыто ссадинами и синяками, один глаз и вовсе заплыл.

- В настоящее время Барецкий находится в больнице с многочисленными ссадинами, ушибами и сотрясением мозга. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, - сообщил PR-директор.

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