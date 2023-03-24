«Никто не продавал алкоголь малолеткам»: Кто стоит за массовым закрытием баров на Думской улице в Петербурге

Разбираемся, почему бары на Думской опечатали и закрыли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже неделю, как на главных злачных улицах Петербурга царит практически полная тишина. На перекрестке Думской и Ломоносова опечатали больше половины баров. Оказалось, 17 увеселительных заведений закрыли из-за необычного уголовного дела – о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя. Это первая часть статьи 151 УК РФ, по которой виновным грозит до четырех лет колонии. Spb.kp.ru узнала подробности облавы на бары и выяснила, что обо всем этом думают непосредственные участники событий.

«РЕПУТАЦИЯ ПОДОРВАНА»

В этот раз общие претензии к бизнесу на Думской и Ломоносова возникли не из-за подпольной продажи шариков с веселящим газом и алкоголя без лицензии, как это было ранее. СК внимательнее присмотрелся к одному из концертов, прошедших в баре 22 февраля 2023 года. Вход туда был с 16 лет. Сама вечеринка длилась с 17:00 до 22:00. По версии следствия, школьники там не только танцевали, но и свободно покупали и пили алкоголь.

Молодежь уже с 17 марта грустит, что на Думской пустовато. Фото: СОЦСЕТИ

- Обыски прошли в 17 барах, принадлежащих к одной коммерческой структуре, сдававшей помещения в аренду. Установлено, что в одном из заведений систематически находились несовершеннолетние. Их вовлекали в распитие алкогольных напитков. У данной коммерческой структуры в ходе обысков изъяли копии договоров аренды помещений, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас силовики ищут некого молодого человека, который разместил в соцсетях объявление о приглашении на тот самый концерт. Spb.kp.ru нашла этого юношу. Он согласился рассказать об уголовном деле на анонимных условиях.

- Я организовываю концерты различного масштаба, в том числе на 250 человек. Этот бар был идеален для такой локальной тусовки. Я уже не раз с ним сотрудничал. И на концерте в феврале нас положили лицом в пол, забрали в отдел МВД. Ладно меня - как организатора. Но взяли и диджея. Вообще весь мой персонал, даже фотографа. Нас держали 48 часов в камере. Без еды, воды, в туалет не выпускали. Я должен был улетать на другое мероприятие, в итоге сорвал встречу. Я ушел в минус по деньгам, моя репутация подорвана, - пожаловался парень.

Некоторые бары собираются опротестовать свое закрытие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам организатора концертов, он оформлен как самозанятый и платит налоги. Раньше проблем с законом не имел. Утверждает, что следил, чтобы школьники не буянили на вечеринке.

- Я просто продаю билеты. Никто не продавал алкоголь малолеткам. У меня все строго. Для примера – если на концерте кто-то футболку снимет из-за того, что ему жарко, то ведущий сразу предупреждает в микрофон, что не надо ходить с голым торсом. Да и алкоголь на время мероприятия не продается, потому что у нас вход с 16 лет. А пить и курить дети могут и без нашей помощи. Могут пронести что-то. Или напиться на улице. Это мы уже не можем контролировать. Охрана же не распознает, если человек слегка выпивший, - развел руками концертмейкер.

По словам мужчины, его и коллег продержали двое суток в отделе полиции, а потом отпустили с административным протоколом о мелком хулиганстве. Но конкретно собеседнику редакции якобы намекали, что именно он виноват в вовлечении подростков в алкогольный угар.

Эпоха шариков на Думской ушла. Хотя бы временно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Хорошо, что я адвоката своего вызвал, - вздыхает парень. – Сижу в камере и вдруг, мне дают какие-то непонятные бумаги на подпись. Я читаю. Понимаю, что мне хотят предъявить, что я лично продал алкоголь какому-то несовершеннолетнему на нашей тусовке. Без всяких доказательств и оснований. Я ничего не подписывал, так мне посоветовал адвокат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Другие бары не в восторге от того, что их закрыли из-за концерта в стороннем заведении. Некоторые вынужденно уволили сотрудников.

- Наш бар прошел проверку, - сказал spb.kp.ru учредитель одного из закрытых заведений на Думской. – Те, кто работает официально, подписали подписку о неразглашении. Поэтому мы не можем ничего говорить. Если процесс затянется дольше, чем на неделю (не дадут открыться. – Прим.ред.), тогда мы расскажем все, что знаем.

Расстроены и завсегдатаи Думской и Ломоносова, общающиеся в закрытых чатах. Молодые люди ищет другие варианты, куда податься гулять.

- Печаль. Полиция теперь там постоянно гостит. Всю ночь ОМОН ходит туда-сюда, - сетуют тусовщики.

Владельцы с удивлением узнали о том, что вход в бар для них теперь может обернуться уголовкой. Заведения сейчас являются вещдоками по делу о "школьных" вечеринках." Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организатор того самого «школьного» концерта, невольно закрывший 17 баров, считает, что причины массовой облавы в другом.

- Не секрет, что у некоторых баров на Думской и Ломоносова были проблемы с лицензией алкоголя. Так вот, ходят слухи, что в местном отделе полиции появился новый руководитель. И он поставил цель зачистить эту улицу. Но дело ведь не в самом месте или барах. Проблема в людях, которые туда ходят. Бары закроют, а люди найдут другое злачное место, - уверен концертмейкер, которого ищет СК.

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