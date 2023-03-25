«Захрипел ночью»: Как на самом деле умер 17-летний школьник из Ленобласти, у которого в комнате нашли вейпы и странные пакетики

17-летнйи школьник умер во Всеволожске, в его комнате нашли вейпы и странную бутылку. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге расследуют четвертую за год смерть подростка, который курил вейпы. На этот раз погиб 11-классник Леонид, который жил во Всеволожске, но учился в школе в Невском районе Северной столицы. По данным источника в правоохранительных органах, тело 17-летнего парня нашли его родственники. Утром они зашли в его комнату и поняли, что он не дышит. На место вызвали скорую, но реанимировать парня не смогли. Убитые горем родители рассказали, что сын ничем не болел и не увлекался вредными привычками. Однако у следствия пока другое мнение.

- По предварительной информации, мальчик скончался от передозировки неустановленным веществом. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. С места происшествия изъяли пластиковую бутылку объемом 0,5 литра с двумя дырками, два вейпа, а также два маленьких пакетика с застежкой, - рассказал источник.

Леонид мечтал стать программистом. Фото: СОЦСЕТИ

СК проводит проверку по факту трагедии. По официальной информации, смерть подростка действительно наступила из-за отравления неким веществом.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Одноклассники Леонида просят не скидывать все на курение вейпов.

- Мы все в шоке. У Лени было хорошее будущее. Он собирался сдавать информатику, очень хорошо разбирался в компьютерах и в IT сфере. Хотел в институт. Про причины смерти ничего не будем говорить. Скажем только одно, вейпы тут совсем ни при чем, - уверяют spb.kp.ru одноклассники погибшего парня.

Депутаты Заксобрания Петербурга разработают меры контроля продавцов вейпов после смертей подростков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом близкие друзья делятся, что смерть Леонида действительно стала большой неожиданностью для родных.

- У Лени есть младший брат, тоже школьник. В ночь трагедии он спал в соседней комнате. И в друг услышал, как Леня захрипел. Но брат подумал, что это просто храп. Говорят. Леня уснул и больше не проснулся. Его не смогли разбудить утром, скорая не помогла, - анонимно рассказали spb.kp.ru приятели 11-классника.

Добавим, если виновника в смерти школьника установят, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, в январе в Петербурге от отека мозга скончался 17-летний бейсболист, а также 14-летний восьмиклассник, страдавший токсикоманией. Как рассказывали близкие друзья парней, оба юноши любили крепкие электронные сигареты. А в марте внезапно скончался 16-летний девятиклассник, чья комната была завалена вейпами, о чем сообщил лично глава петербургского ГУ МВД Роман Плугин. Расследования каждой смерти подростка все еще продолжается.

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