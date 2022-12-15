Русский герой, отбросивший гранату ВСУ, вернулся домой и исполнил свою заветную мечту

Кирилла (справа) наградили медалью Фото: СОЦСЕТИ

20-летний боец Кирилл Матюшин, отбившийся от гранаты, сброшенной на него с дрона ВСУ, наконец, сможет исполнить свою мечту. Напомним, Кирилл служил в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Каменке. Матюшин совершил подвиг, похожий на тот, что попал на видео, которое разлетелось по всему миру. На Кирилла с дрона сбросили одну гранату, он успел ее отбросить из окопа, но получил контузию и травмы руки, из-за чего попал в больницу, а позже был комиссован. Травма руки не позволяла продолжить ему боевые действия.

После госпиталя Кирилла, как стало известно "КП-Петербург", наградили медалью «Ветеран боевых действий» и пригласили на концерт, на котором собрались другие ветераны, в том числе Чечни, Афганистана и Сирии.

Кирилла стал ветераном боевых действий Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Кирилл вернулся в свое родное село Лакша в Нижегородской области. Ранее он говорил, что у него есть мечта - тренировать детей. И сейчас он смог ее исполнить. Матюшин будет передавать свой опыт подрастающему поколению.

- Я буду работать в местной школе на общественных началах, - рассказала "КП-Петербург" Кирилл. - Это будут уроки начальной военной подготовки, как тренировка Юнармии. Завтра, 16 декабря, будет мой первый урок.

Кирилл будет тренировать детей Фото: СОЦСЕТИ

Также Кирилл в ближайшее время планирует подписать с Минобороны контракт резервиста и продолжать ездить на армейские учения.

Напомним, что на само резонансное видео, на котором солдат отбивается от гранат ВСУ, попал другой боец. Это 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР. Он смог отбросить от себя три гранаты. Сейчас военный в больнице проходит лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Адреналин, страх и удача»: Российский солдат рассказал, как успел выбросить из окопа гранату, которую на него сбросили с дрона ВСУ

Российский солдат, отбившийся от сброшенной с дрона гранаты, получил ранение кисти (подробности)

Непобедимые русские солдаты: Истории наших бойцов, отбившихся от гранат, сброшенных на них в окопы с дрона ВСУ

Рустам Худайнуров и Кирилл Матюшин стали символом мужества российских военных (подробности)