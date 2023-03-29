«У нее еда не усваивалась»: Мать из Ленобласти объяснила причину сильного истощения годовалой дочки

Жительница Тихвина хочет вернуть ребенка в семью. Фото: СОЦСЕТИ

В Следственном комитете Ленобласти рассказали о громком уголовном деле 21-летней женщины, которая довела до дистрофии собственную дочь. Обвиняемая своей вины не признает. В беседе с spb.kp.ru она поделилась своими предположениями, кто и зачем раскрутил историю об издевательствах над ребенком.

– Сама в шоке, что этот бред распиарили. Я была у следователя, и с меня сняли обвинение в умышленном причинении вреда. Не знаю, из-за чего вообще опека пришла к нам. Может, пожаловался кто-то. Есть люди, которые завидуют моей семье, – рассказала мать в беседе с нашим корреспондентом.

Против семьи ополчились интернет-пользователи. Фото: СОЦСЕТИ

С ее слов, в какой-то момент девочка внезапно начала сильно худеть. Тогда вместе с супругом она отвела ее к педиатру. Какое-то время кормили ребенка через катетер. Состояние постепенно стабилизировалось, и малышка даже набрала вес.

Женщина также рассказала, что, вернувшись домой из больницы, ребенок не страдал отсутствием аппетита и ел абсолютно все: каши, супы, чай, компот.

- Еда попросту не усваивалась. С моим старшим ребенком таких проблем никогда не было. Сейчас больную дочку забрали для полноценного лечения. Суда не было, я не лишена прав и никак не ограничена в них. Конечно же, я не собираюсь бросать свою малышку. Я хочу ее вернуть, – заявила 21-летняя мать.

С ее слов, все сведения о ней в социальных сетях и СМИ об издевательствах над собственным ребенком – «чушь собачья». Женщина уверена, что большинство комментаторов не знает всей ситуации и, соответственно, не желает в ней разбираться. В социальных сетях ее заблокировали даже некоторые близкие, впечатлившиеся написанным в СМИ. Девушка также добавила, что она не знает, как им объяснить, что никакой ее вины в произошедшем нет. Сейчас рядом с обвиняемой близкие родственники, которые поддерживают ее. Она уверена, что совсем скоро у ее семьи получится доказать свою невиновность и вернуть ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на молодую маму за неисполнении родительских обязанностей. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что расследование по этому делу началось еще в октябре прошлого года. Тогда в больницу в Тихвине госпитализировали полуторагодовалую девочку. Ребенок поступил в очень тяжелом состоянии с сильными признаками дистрофии.

В течение нескольких месяцев семья находилась под наблюдением служб. А спустя какое-то количество проверок, в пресс-службе следственного комитета появилась информация о неисполнении жительницей Тихвина родительских обязанностей.

– Мать, не желая заботиться о здоровье малолетней и беспомощной в силу возраста дочери, систематически не исполняла родительские обязанности. Из-за этого ребенка экстренно госпитализировали с серьезным дефицитом массы тела, – сообщили в комитете.

После осмотра врачами тихвинской больницы, выяснилось, что худоба появилась у ребенка из-за скромного количества еды. На женщину завели уголовное дело. Мать пострадавшего ребенка сейчас находится под подпиской о невыезде, саму девочку же забрали из семьи и передали органам опеки.

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