Ведет научный кружок и заведует библиотекой: Как устроился в колонии историк-расчленитель Олег Соколов

"Наполеон" Соколов стал в колонии библиотекарем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам человека в Петербурга Светалана Агапитова посетила Исправительную колонию №6, расположенную в промзоне Обухово на окраине Северной столицы. Здесь она встретилась с «исторической» личностью - бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который отбывает срок за убийство с расчленением своей молодой любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко.

- В библиотеке у петербургского омбудсмена состоялась встреча, которую можно назвать «исторической»… Заведует этим сектором культуры личность известная с разных сторон. Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей, - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Омбудсмен Светалана Агапитова встретилась в колонии с историком. Фото: ombudsmanspb.ru

Агапитова пообщалась с «заведующим» библиотекой. Соколов рассказал уполномоченному, что чувствует себя хорошо и пояснил, чем занимается в заключении.

- Помимо основных обязанностей ведет исторический кружок, собирает слушателей, которым интересны гуманитарные науки, - отметила омбудсмен.

Библиотека в колонии обширная. Фото: ombudsmanspb.ru

Учитывая, что колония считается «блатной» и библиотека имеет обширный фонд, историку Соколову, знающему толк в реконструкциях и наполеоновских войнах, наверняка есть чем себя занять в те годы, что остались ему в заключении.

Убитой Соколовым Анастасии Ещенко было 24 года. Фото: СОЦСЕТИ

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