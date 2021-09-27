Слезы Наполеона: Суд отказался смягчить приговор историку Соколову за убийство аспирантки Ещенко

Олег Соколов считает приговор в 12,5 лет колонии суровым Фото: Объединенная пресс-службы судов Санкт-Петербурга

В городском суде Петербурга поставили точку в рассмотрении жалобы 65-летнего историка Олега Соколова на приговор в 12,5 лет колонии за убийство 24-летней аспирантки-невесты Анастасии Ещенко. Бывший доцент СПбГУ вместе с адвокатами просил либо отменить приговор, либо снизить срок. Также защита пыталась доказать состояние аффекта, требуя провести новую психиатрическую экспертизу.

ИСПЕПЕЛЯЯ ВЗГЛЯДОМ ПРОКУРОРА

На заседании 27 сентября первым слово взяла прокурор, которая объяснила, что умысел на убийство у историка действительно возник внезапно. Но это не повлияло на умственные способности доцента. И, как считает обвинение, в момент убийства он отдавал отчет своим действиям. А психиатры и психологи не нашли у Соколова состояния аффекта, которое могло бы лечь в основу приговора. Также прокуратура не увидела аморального поведения в словах Анастасии Ещенко, когда она оскорбляла детей историка.

- То, что Ещенко замахнулась ножом, не свидетельствуют о ее противоправном поведении, - заявила суду прокурор.

Соколов просил суд либо отменить приговор, либо снизить срок Фото: Объединенная пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Когда прокурор заговорила о бывшей любовнице Соколова - студентке, которая рассказывала суду, как историк ее бил и угрожал прижечь утюгом, бывший доцент схватился за голову. Гособвинитель отказалась исключить ее показания из приговора.

- Осужденный не отрицал, что душил Ещенко перед убийством во время первого допроса, - напомнила прокурор. - В суде же он заявлял, что не помнит, как убивал.

- Господи! Бред! - не сдержался Соколов, слушая прокурора.

При этом прокурор признала, что Соколов не планировал убийство. Но уголовную статью менять на аффект она отказалась. В этот момент историк стал ходить из угла в угол, как лев в клетке, испепеляя взглядом гособвинителя. Подсудимого от прокурора отделяло стекло. Все выпады историка она игнорировала. Последним гвоздем гособвинителя стало заявление, что приговор в 12,5 лет колонии историку справедлив.

Соколов и Ещенко планировали свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

- Господи! - снова схватился историк за голову. В этот момент он раскраснелся и уже еле сдерживал себя.

- Прошу изменить приговор только в одном моменте - передать оружие и патроны Соколова в органы внутренних дел, - закончила выступление гособвинитель.

РАЗРЫДАЛСЯ ПЕРЕД СУДОМ

При этом "КП" писала, что, судя по пламенному выступлению Соколова в адрес убитой (обвинение в измене, в предательстве, а также крик о том, что он осознанно расчленял труп), Соколов так и не раскаялся. На это обратил внимание адвокат историка Сергей Лукьянов. Во время заседания он заявил, что суд установил, что раскаяние было отражено в приговоре. Поэтому говорить о том, что доцент не раскаялся - юридически неправильно. Также адвокат не согласился с оценкой прокурора, что состояние Соколова в момент убийства не повлияли на его умственные способности.

- Прежде всего я хотел бы реплику в адрес адвоката потерпевшей стороны. Она позволяла себе оскорблять меня как человека, - взял слово Соколов. - Сказала, что я не ученый, а автор развлекательных книжек. Меня как ученого характеризуют лучшие ученые России и Франции. У меня 111 научных статей, которые считаются лучшими! Да, я доцент, у меня не было времени защитить докторскую. Я посвятил себя военно-исторической реконструкции! Так говорить - просто доцент - это чудовищно! Прокурор меня тоже удивляет: все, что против меня учитывается, все остальное не учитывается!

Соколов испепелял взглядом прокурора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если почти все заседание историк сдерживал себя в эмоциях, то в своем последнем слове Соколов разрыдался.

- Я глубоко и искренне раскаиваюсь, - заявил суду историк. - Я не знаю, как доказать. Неужели это не видно? Для меня это самая страшная боль то, что я натворил. Для меня оправдание только то, что я потерял голову. Я совершенно не соображал, что произошло. Я потерял голову. Я обращаюсь к родителям Анастасии, чтобы они хотя бы частично меня простили. Я не знаю, увижу ли я моих любимых дочек. Я хочу, чтобы вы знали, что я вас очень люблю. И если я потерял голову, я хочу сказать, что только из-за оскорблений моих любимых дочек. Пусть слово останется, что я очень-очень любил. Мне безумно жалко мою мать-блокадницу, она сейчас умирает. Мой отец умер под влиянием того, что произошло. Журналисты фактически убили моего отца, которые несли бред с экранов. Мама, я тебя очень люблю. Живи, пожалуйста. Надеюсь, что мы с тобой увидимся еще раз. Искренне и бесконечно раскаиваюсь. А суд, если он справедливый, как же все это не принять во внимание?

Анастасия Ещенко была убита доцентом Фото: СОЦСЕТИ

В итоге суд, выслушав прокурора и Соколова, вынес решение по жалобе Соколова.

- Приговор Октябрьского районного суда изменить, передать в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пистолет травматический и патроны вместо того, чтобы их уничтожить, в остальном приговор оставить без изменения, - вынесла решение судья.

- Это нечестно! - только и успел прокричать историк.

Теперь он сможет обжаловать решение суда уже в кассационной инстанции. Однако пока адвокаты не решили, будут ли они вновь обжаловать приговор.

- Получим решение суда в полном объеме, тогда будем решать, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Сергей Лукьянов. - Пока не готов сказать. Мы безусловно не согласны с таким решением. Решение суда находится в прямом противоречии с заключением психиатрической экспертизы. Экспертиза установила, что Олег Валерьевич не в полной мере осознавал, что делает и контролировал свои действия, что само по себе должно смягчать ответственность. Это наш основной довод был. Мы просили апелляцию это учесть. Апелляция это не учла.

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