«Хуже точно не будет»: спикер ЗакСа Бельский о переходе на новую систему уборки снега в Петербурге

Александр Бельский принял участие в новогоднем радиомарафоне "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер Законодательного собрания Петербурга оценил ситуацию с уборкой снега в городе. Об этом, а также о переходе на новую-старую систему уборки, глава парламента рассказал разговоре с ведущими радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92,0 FM. На вопрос, а не станет ли хуже после того, как город возьмет уборку в свои руки, забрав ее от коммерческих подрядчиков, Бельский рассмеялся:

- Да ладно, хуже точно не будет,- иронично отметил глава ЗакСа в эфире предпраздничной программы «Про100 новогодний марафон».

По его словам, с 1 января начнется перевод системы на советские рельсы. Во времена СССР, которым в том числе посвящен радиомарафон, не было системы тендеров, никто не разыгрывал контракты на уборку. И все точно знали, где и сколько дворников есть в наличии. А нынче иногда бывает так, что победитель конкурса получивший подряд, вообще не имеет персонала в штате.

- Сейчас мы как раз переходим на систему, которая была при СССР, город будет все убирать сам, а не ресурсами компаний. Переход начнется с 1 января и займет где-то шесть месяцев. Я считаю, что ситуация к лучшему начнет меняться уже с Нового года, - заявил спикер ЗакСа.

Гендиректор "КП в СПб" Ирина Жеглова и Александр Бельский у "Елки желаний". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также Александр Бельский поучаствовал в благотворительном проекте «Елка желаний». Дерево с новогодними просьбами детей с Донбасса установлено в редакции «Комсомольской правды в Петербурге». Принять участие в проекте и стать новогодним волшебником для ребят, переживших множество тяжелых испытаний, могут и все читатели «Комсомолки».

Смотрите прямую трансляцию радиомарафона «Про100 новогодний марафон» на странице «Комсомолки» ВКонтакте.