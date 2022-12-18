Татьяна Буланова о свадьбе с молодым экс-теннисистом: «Раньше считала, что такая разница в возрасте - это извращение»

53-летняя артистка скоро в третий раз станет женой Фото: Олег ЗОЛОТО

Новость о помолвке Татьяны Булановой с 34-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым не утихает уже не первую неделю. Сначала артистка от этих слухов открещивалась, но позже все же подтвердила, что скоро станет женой. Подробностями будущей церемонии певица пока не делится, говорит, что сама не знает, как скоро состоится свадьба.

- Я раньше считала, что если мужчина в первый год не делает предложение женщине, то они уже не поженятся. У меня так два раза было - все происходило в течение года. Но кольца помолвочного не было еще ни разу. Я не знаю, когда будет свадьба. Вообще не знаю, да это уже и неважно, - рассказала Буланова в интервью Светлане Бондарчук.

До заветного предложения руки и сердца пара встречалась целых три года. И все это время все, кому не лень, обсуждали их немалую разницу в возрасте. Оказалось, что когда-то это смущало и саму Буланову.

Предложение Буланова приняла от 34-летнего экс-теннисиста ФОТО: соцсети

- Валера меня намного младше. На 19 лет. На самом деле, раньше я считала, что если мужчина настолько младше женщины - это ненормально, это какое-то извращение. Прошло время, я повзрослела, вырос Валера, - смеется Татьяна Буланова. - Он шутит, что первому моему мужу на момент свадьбы было тридцать лет, второму тоже почти тридцать, а Валере 34 года. А вот когда мужьям исполняется примерно 43, я развожусь.

Для Татьяны Булановой это будет уже третий брак. Прошлые два были долгими. С продюсером Николаем Тагриным звезда прожила 13 лет. Во втором браке с футболистом Владиславом Радимовым она прожила 11 лет, но сейчас отмечает, что развестись стоило раньше.

- Я разводилась с первым мужем, потому что влюбилась во второго - будущего. Я рыдала. Нас развели и мы пошли в кафе. Он пошутил, что отмечать, а я сижу рыдаю. Хотя сама все решила, сама организовала, - вспоминает Татьяна Буланова. - Со вторым мужем нужно было мне еще раньше развестись, но я держала оборону. Я никогда в жизни ничего не скажу плохо о нем, потому что это мой выбор был. Мы прожили 11 лет, и хорошего много было. Но мы разные абсолютно, изначально не подходили друг другу.

В этот раз артистка настроена даже сменить фамилию, хотя еще и не определилась с датой церемонии.

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