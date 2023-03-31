Две улицы Петроградской стороны станут односторонними

С 1 ноября платная парковка охватит еще и Васильевский и Крестовский острова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проектировать сеть платных парковок на Петроградской стороне начнут с 15 апреля, а с 1 июля зона полноценно заработает. Пока чиновники намечают планы и прислушиваются к просьбам социальных организаций о машиноместах для инвалидов, решают судьбу слишком загруженных и слишком узких для двусторонней парковки улиц.

Уже решено, что бесплатных улиц на Петроградке не останется. Кроме того, две улицы придется перевести в статус односторонних, заявил «Комсомолке» на рабочем обходе района руководитель проектов ООО «Дорнадзор» Дмитрий Люблинский.

- Участок Пионерской улицы от набережной Адмирала Лазарева до Новоладожской и участок Большой Зелениной от Чкаловского проспекта до той же набережной планируется сделать с односторонним движением. Мы стараемся по минимуму вносить изменения, но центр города сложен для проектирования. Учитываем места социального притяжения, ширину дороги, дорожную обстановку. Самый сложный район для нас – ограниченный набережной Адмирала Лазарева, Большой Зеленина, Чкаловским проспектом и Ждановской набережной. Этот узел нужно разгружать, - сказал Люблинский.

Сейчас чиновники распределяют парковочные места для инвалидов возле социальных объектов. Несколько мест появятся, например, у библиотеки для слабовидящих на Стрельнинской. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Как дополнил директор Городского центра управления парковками (ГЦУП) Михаил Курдяев, ведется точечная работа с инвалидными местами. Точки для водителей с ограниченными возможностями устроят, например, рядом с детсадом №36, школой №51, библиотекой для слепых и слабовидящих, детской школы искусств.

Водителям, приезжающим на Петроградку работать, Курдяев посоветовал готовиться к перемене привычек – иначе никак.

- Здесь есть четыре станции метро, дойти от них до работы не составит большой сложности. Также в городе открыты 20 перехватывающих стоянок, - заявил чиновник.

КСТАТИ

Менять ценники на парковочные места чиновники пока не собираются. Идее с повышением цены на стоянку в самых загруженных улицах центра рано воплощаться в жизнь.

- Сначала мы введем поминутную оплату со второго часа, это уже будет большим удобством для водителей. Охватим платной парковкой четыре района, посмотрим, как она работает. Потом уже подумаем о ценнике на загруженных Большой Конюшенной, Миллионной, Литейном проспекте, всех улицах рядом с Адмиралтейством, - уточнил Михаил Курдяев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 ноября 2023 года эстафету примут Васильевский и Крестовский острова. Платная часть Васильевского острова протянется от Стрелки до Наличной улицы. Оставшийся кусочек района вместе с намывом останется бесплатным – там, по словам Курдяева, нет деловых и социальных объектов, в основном жилые дома.

В планах, чуть выходящих за центр города – участок у Финляндского вокзала. Людную территорию, страдающую от пробок, тоже сделают платной. В других районах Петербурга ввод платной парковки пока не рассматривают – нет необходимости.

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