«Точно такое же убийство, как взрыв Даши Дугиной»: Подруга Владлена Татарского назвала причину убийства военкора

Владлен Татарский не так давно вернулся с зоны СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вечером 2 апреля на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв в одном из кафе. Там в это время проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского, который не так давно на время вернулся из зоны боевых действий. Он погиб на месте, 25 человек пострадали. Предположительно, взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую мужчине подарила одна из посетительниц встречи. Для друзей военного корреспондента это стало настоящим шоком. Столько времени проведя в зоне военных действий, Владлен Татарский погиб среди своих.

Взрыв произошел в кафе, когда там проходил творческий вечер Владлена Татарского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодняшнее событие меня просто повергло в шок, потому что Владлен был рупором СВО, он открыто об этом говорил, он открыто показывал сводки с фронта, собирал большое количество вещей для наших ребят. Убили его исподтишка, убила женщина. Там, на фронте, есть женщины, которые очень коварны, которые не брезгуют ничем - такие "осатанелые" террористки. У них нет ценностей, к которым мы привыкли: семья, дети, домашний очаг и так далее. Они зверски убивают наших ребят. Нам надо проснуться. Смерть Владлена показывает, что мы еще не сделали выводы. Владлен был нашим парнем, и его сейчас нет. Я дома зажгла свечу и своих подписчиков тоже попросила молиться, - рассказала "КП-Петербург" знакомая Владлена Татарского, член общественной палаты РФ Наталья Москвитина.

По последним данным, пострадали 25 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С военным корреспондентом женщина подружилась на фоне разговоров об СВО, точнее, о ее духовных причинах. По ее словам, он был одним из немногих, кто видел параллели между духовностью и происходящим, о чем открыто говорил, несмотря на негативные реакции со стороны оппонентов.

- Он был просто очень смелым. Он ничего не боялся, он смело обо всем говорил. Он рассказывал про случаи, которые бывают на СВО. Он проводил встречу в Петербурге, за день до этого был в Москве. Он призывал всех людей подключаться к молитве. Он прямо говорил, что это бесовское наваждение может пройти, только если мы с вами встанем на молитву, - уверяет Москвитина.

Произошедшее уже сравнивают с убийством Дарьи Дугиной ФОТО: соцсети

Женщину, которая, возможно, принесла взрывное устройство в кафе, еще не задержали. Следствию только предстоит установить мотивы взрыва. Впрочем, многие уже сравнивают убийство Татарского с убийством Дарьи Дугиной.

- Это было и целенаправленное убийство, и способ напугать. Это точно такая же мера, как убийство Даши Дугиной. А что это было? Не думаю, что ошиблись, когда уничтожили Дашу. Они рассчитывали сломить ее отца и запугать все общество. И тут тоже самое, конечно. Показательно, что женщина подошла к нему вплотную, подарила какую-то статуэтку. Он ничего не боится при этом, он выступает. Я видела ее фотографию в интернете. Это будто лицо украинской террористки. Оно видно же. Озлобленная женщина, которую даже женщиной сложно назвать. Это то, что взрастили против нас. У этих людей нет пола. В женщину заложена невероятная сила. Ей нужно или создавать семью и дарить любовь, либо включается противоположенный механизм. Она ненавидит себя и людей вокруг. Украина с нацизмом и фашизмом породила вот таких вот ведьм, которые запугивают наш народ, - считает Наталья.

На месте работают полиция и скорая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас на месте взрыва продолжают работать скорая и полиция. Уже возбуждено уголовное дело.

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