«Дорога на работу занимает три часа, а получает 20 тысяч рублей»: Как живет девушка, оставшаяся без лица после теракта в метро Петербурга

Пострадавшая во время теракта в метро Петербурга Эвелина Антонова до сих пор восстанавливает здоровье. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 3 апреля 2023 года, в Петербурге вспоминают жертв и пострадавших в теракте на станции «Технологический институт». Со дня трагедии прошло уже семь лет, но те, кто стал свидетелем чудовищного ЧП, до малейших подробностей помнит детали. В 14:33 3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбаржон Джалилов на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 пассажиров, оказавшихся в вагоне метро на станции «Технологический институт». Среди выживших оказалась Эвелина Антонова. Во время теракта девушка сидела как раз напротив террориста, поэтому получила серьезнейшие ранения. Фактически Эвелина осталась без лица и до сих пор проходит лечение. Как изменилась жизнь Эвелины за эти шесть лет, spb.kp.ru рассказала ее мама.

Жертвами теракта стали 15 мирных людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЕЩЕ ПРЕДСТОЯТ ОПЕРАЦИИ»

Эвелина пережила около двадцати операций, в 2021 году ей удалили еще несколько осколков, оставшихся в теле после взрыва. Но даже этих стараний врачей не хватает для полноценной жизни. Девушке еще предстоят хирургические вмешательства - ей нужна помощь ортодонта, ортопеда. Эва тяжело переносит многочисленные наркозы, но еще больше страдает от недостатка кислорода. Из-за проблем с носом, Эвелина может дышать только одной ноздрей.

- По врачам Эва ходит сама, чтобы меня не тревожить, - рассказывает Ирина Антонова, мама Эвелины. - Дочь старается не чувствовать себя жертвой. Сегодня Эва инвалид 3-й группы. К сожалению, не все операции можно сделать по полису ОМС. Мы спасаемся личными контактами. Например, нам очень помогают жертвы теракта в Беслане: они нас поддерживают, помогают найти врачей и делятся своим опытом реабилитации. Так Эвелина должна была ехать на очередную операцию в Европу, но из-за пандемии все отменилось.

Взрыв прогремел в метро днем 3 апреля 2017 года. Фото: ГСУ СК России

НОВАЯ ЖИЗНЬ

При этом за годы реабилитации девушка занималась не только своим здоровьем. Эвелина получила второе высшее образование в Высшей школе экономики. Теперь она дипломированный менеджер по персоналу. Устроиться на работу Эвелина смогла по инвалидной квоте, но зарплата, по словам ее родных, конечно, мизерная.

- Дочь работает сотрудником одного российского банка, получает чуть больше двадцати тысяч рублей, - делится переживаниями мама. - Не так давно ее офис переехал, и теперь Эва тратит на дорогу от дома до офиса три часа в одну сторону. Конечно, она пробовала найти другую работу. Резюме висит в Интернете, предложения поступают. Эва ездит на собеседования, но пока на этом все. Но мы не сдаемся!

МЕЧТЫ, КАЖУЩИЕСЯ НЕСБЫТОЧНЫМИ

В 2019 году Эвелина в интервью spb.kp.ru признавалась, что мечтает съездить на море. К сожалению, за четыре года ее мечта так и не сбылась - солнечные лучи противопоказаны девушке. Молодой человек у Эвелины тоже не появился. Сегодня семья Антоновых мечтает о даче в Ленинградской области, чтобы можно было уехать отдохнуть от городской суеты.

- А как вы потратили деньги, которые выплачивали пострадавшим от теракта в метро?

- Конечно, большая часть денег пошла на реабилитацию и многочисленные операции. Спустя годы мы поняли, что нам нужны новые, положительные эмоции. Эвелина ездила с друзьями в Белоруссию, Казань. Всех приятелей и знакомых семьи мы просим вести себя так, словно ничего не случилось, - говорит мама.

И все же, по ее словам, с годами боль никуда не ушла.

- Я не позволяла и не позволяю себе эмоций. Я словно железный кулак, - повторяет Ирина снова и снова.

СКАЗАНО!

«Сегодня я руководитель ассоциации «Надо жить». Благодаря нашей работе абсолютно все пострадавшие во время теракта в петербургском метро получили выплаты. Теперь у ассоциации новая цель - мы добиваемся создания федерального закона о социальной защите жертв теракта. Региональные власти Москвы и Северной Осетии подписали Закон о поддержке пострадавших. Москвичи могут бесплатно поехать в санаторий, а осетины вообще законодательно обеспечены жильем. Нам предстоит много работы».

(Ирина АНТОНОВА, мать пострадавшей.)

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