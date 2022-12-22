«Доска позора» из второклассников: Родители в Карелии пожаловались на учительницу, которая попросила учеников выбрать плохих ребят по итогам года

Учительницу начальной школы из Карелии обвинили в создании "доски позора" для второклассников. Фото: СОЦСЕТИ

Настоящую «доску позора» чуть не возродили в одной из школ Петрозаводска. С такой неожиданной идеей выступила 69-летняя местная учительница начальных классов с 48-летним педагогическим стажем Олеся Калинина (имя изменено - прим.ред.). По словам родителей второклассников, классный руководитель попросила учеников 2-го класса написать на листочке фамилии одноклассников, которых они считают самыми плохими. Кто-то из школьников проболтался маме и папе.

«ДАВНО ПОРА НА ПЕНСИЮ»

Об оригинальном домашнем задании жители Петрозаводска узнали из соцсетей. 8 декабря один из родителей опубликовал жалобу в популярной городской группе во «Вконтакте». По его словам, дети послушали педагога и стали писать доносы на листочке на тех, кто в классе больше всего бегает, смеется, ругается, дерется и списывает.

Педагог уже 48 лет учит детей. Фото: СОЦСЕТИ

- Олеся Сергеевна пообещала все эти листочки соединить в газету и повесить в классе. Так сказать, «доска позора». Но это же дети 7-8 лет, у них неустойчивая психика. Разве классный руководитель имеет право занимается буллингом (травлей – прим.ред.)? Вместо того, чтобы сплотить коллектив, - пожаловалась мама одного из учеников.

Другие родители второклассников тоже подключились к обсуждению урока с «доской позора», они также вспомнили другие необычные методы воспитания учительницы.

- Больше половины класса хотят перевестись к другому педагогу, – анонимно возмущается другая мама. - Дети со слезами идут в школу из-за ежедневных контрольных и травли учителя. Если ребенка, который ей не нравится, обижают, то она еще и масла в огонь подливает: «Ты сам виноват, ты плохой!». Стравливает одноклассников, а отстающих детей называет отсталыми и советует перевести их в коррекционную школу. Намеренно занижает оценки. Да ей давно пора на пенсию!

В конце концов, родителей услышали в городской администрации и региональном министерстве образования. В школу пришли с проверкой.

Учительница пожаловалась в прокуратуру на травлю. Фото: СОЦСЕТИ

«ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУГОМУ»

Тем временем, в соцсетях развернулась кампания в защиту педагога. Часть родителей считают, что учительницу просто не так поняли.

- У меня третий ребенок учится у Олеси Сергеевны. Все было совершенно по-другому! – уверяет один из родителей. – На уроке дети изучали сатирические газеты и журналы. В них были карикатуры. Дети не знали, что это такое. Учитель объяснила, что это шуточные рисунки. И спросила, какие рисунки они могли бы нарисовать для такого журнала. Из вариантов были одноклассники: кто-то постоянно смеется на уроке, кто-то ест конфеты во время занятий, есть любитель разрисовать парты с обратной стороны. Учитель на предложения ребят ответила, что они не будут такую газету делать. В итоге дети создали великолепные стенгазеты про помощь птицам зимой.

В министерстве образования Карелии заявили, что факты о "доске позора" подтвердились. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, у педагога есть благодарность от депутатов ЗакСобрания Карелии и нагрудный знак «Отличник народного просвещения» за успехи в воспитании детей. Сама она заявила «КП-Петербург», что в шоке от поведения родителей и некоторых СМИ.

- Я подала заявление в прокуратуру на перепечатывание непроверенной информации, откровенной лжи и извращения фактов, - сообщила женщина.

В администрации Петрозаводска рассказали «КП-Петербург», что родители детей встречались с начальником управления образования. Проверка методов преподавания учительницы может затянуться до Нового года.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство образования и науки Карелии

- Указанные родителями факты некорректного поведения классного руководителя нашли подтверждение. Учителю вынесли дисциплинарное взыскание. Однако в ходе проверки открылись новые обстоятельства образовательной деятельности данного педагога. Их нужно дополнительно рассмотреть со всех сторон и дать оценку, в том числе с привлечением родителей школьников. Подробная информация об итогах проверки появится не ранее 28-29 декабря 2022 года.

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