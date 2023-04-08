ОМОН и СК нагрянули с обысками в 13 баров на Думской в рамках дела о спаивании подростков

СК продолжает проверять бары из-за уголовного дела о спаивании подростков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расследование уголовного дела по факту спаивания несовершеннолетних в самом злачном месте Петербурга продолжается. В ночь с 7 на 8 апреля ОМОН и СК внезапно появились на пороге еще 13 баров на пересечении Думской и Ломоносова. Правоохранители продолжили обыскивать заведения, где в руки подростков попал алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

Сотрудники ОМОНа и СК нагрянули в 13 баров на Думской. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– 22 февраля 2023 года некто разместил в сети Интернет объявление о проведении в одном из баров Северной столицы с семи до десяти часов вечера мероприятия с возрастным ограничением «16+», – напомнили в пресс-службе ведомства.

Только концертом для лиц, не достигших 18-ти лет, вечер не закончился. По версии следствия, преступник предварительно закупился разнообразным алкоголем, после чего решил «толкнуть» его добравшимся до запретного плода подросткам.

По состоянию на 8 апреля, следователи вместе с МВД и Росгвардией дежурят у выхода из 13-ти баров. У каждого, кто желает покинуть заведение, правоохранители требуют паспорт. Кроме того, часть служащих проводит обыск в помещениях, чтобы найти зацепки по уголовному делу.

Ранее spb.kp.ru писала, что причиной «облавы» – так прозвали проверку завсегдатаи Думской улицы – стали подростки, по-тихому ушедшие из дома и решившие отдохнуть по-взрослому. Но развлечения не всегда заканчивались хорошо для юного и неокрепшего организма. После алкоголя, а иногда и так называемых «шариков» с веселящим газом некоторых детей забирали из бара не такси или разгневанные родители, а машина скорой помощи.

У петербургских подростков порой бывают не самые безопасные развлечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, корреспонденту spb.kp.ru удалось побеседовать с организатором концерта, где видели пьяных несовершеннолетних в конце февраля. Сам мужчина расстроен из-за потерянных денег и подорванной репутации.