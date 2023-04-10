«Она приходила в себя в реанимации»: Дети погибшей в ДТП с троллейбусом актрисы Елены Шульман рассказали о последних минутах ее жизни

Похороны актрисы Елены Шульман состоятся в Железноводске. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое ДТП унесло жизнь актрисы дубляжа Елены Шульман, которая с 90-х озвучивает известные голливудские фильмы и сериалы. Напомним, вечером 7 апреля артистка шла по Загородному проспекту в центре Северной столице. Попутно говорила с кем-то по телефону. В какой-то момент она подошла к остановке общественного транспорта и столкнулась с толпой, шедшей навстречу. Шульман решила выйти на пару секунд на дорогу и обойти пешеходов, но в этот момент в ее спину влетел автобус.

За рулем транспорта была женщина. Актриса слишком неожиданно выскочила на проезжую часть. Водитель не смогла резко затормозить. В комитете по транспорту назвали все произошедшее несчастным случаем. Следом в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Шульман даже успела сказать пару слов, находясь под колесом троллейбуса – она якобы просила не винить водителя. Но друзья семьи призывают не верить этому.

- Соседи Лены видели эту аварию. Когда доставали человека из лужи крови из-под троллейбуса, тогда никто не знал, что это именно наша Лена. Ее прямо переехало колесом. Лену зажало и расплющило. Что она могла сказать? Я думаю, что ничего. Ее сын Гоша сказал нам, что в Сети сейчас гуляет очень много слухов. Пишут чуть ли не ее последние слова перед смертью. Ничему этому не нужно верить, - просит подруга семьи, которая держит связь с сыновьями Шульман.

Елена озвучила более 700 ролей за время работы в дубляже. Фото: СОЦСЕТИ

В версию о том, что Елена могла хоть что-то произнести, не верит и источник spb.kp.ru из больницы, где актриса два дня лежала в реанимации. К слову, у артистки диагностировали перелом костей таза и бедра. Кроме этого она получила множественные травмы живота и груди.

- Глупости, ее сразу же поместили в шоковую реанимацию. Лишь один раз она пришла в сознание, - подчеркнул источник. – Проводили операции, но спасти не смогли, к сожалению.

В роковой день Елена вышла на проезжую часть прямо перед трамваем.

9 апреля Шульман скончалась от тяжелейших травм в отделении реанимации. На следующий день, 10-го числа, ей могло исполниться 54 года. У Елены остались два взрослых сына. По словам коллег погибшей артистки, с ней простятся в Петербурге. Вероятно, церемония пройдет на «Лендоке». А похороны Шульман пройдут в ее родном Железноводске. Добавим, что полиция проводит проверку по факту трагедии.

СПРАВКА «КП»

Елена Шульман окончила ГИТИС и работала в ТЮЗе имени Брянцева в Петербурге. Параллельно снималась в сериалах про полицейских, а с середины 1990-х дублировала и озвучивала фильмы и сериалы на студиях «Ленфильм» и «Невафильм». Шульман подарила свой голос рыбке Дори из «В поисках Немо», Кузнечику Кузе и пчеле Бабе Капе из «Лунтика», а также щенку Дружку из «Барбоскиных». Кроме этого Елена дублировала таких голливудских актрис как Кирстен Данст, Сигурни Уивер, Марион Котийяр, Джулия Робертс, Сальма Хайек и другие.

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