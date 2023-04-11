«Растрогали офицера до слез»: 650 детей в Карелии устроили неожиданный сюрприз вернувшемуся со спецоперации директору школы

Директор школы и детсада из Карелии ушел добровольцем на спецоперацию. Фото: СОЦСЕТИ

Призванные на спецоперацию российские военнослужащие продолжают активно уходить в отпуска к своим семьям. Соцсети переполнены историями памятных встреч с родными и друзьями, но случай 57-летнего майора Владимира Войнова из Карелии уникальный. Мужчину дома ждало более 600 детей. Дело в том, что он - директор школы и детсада в поселке Шуя.

«Солдаты перечитывают письма детей»

После объявления мобилизации Владимир сразу пришел в военкомат и предложил взять его добровольцем - за плечами был офицерский опыт. Мужчина прошел Суворовское училище, был замполитом в мотострелковых частях, пока не попал под сокращение во времена Горбачева. Потом он отдал школе почти 20 лет - прошел путь от учителя истории и обществознания до директора. В последние годы отвечал за 400 ребят в школе и 250 в детсаду. Теперь за ними присматривают его коллеги.

Владимир Войнов 17 лет отдал работе в школе. Фото: СОЦСЕТИ

- 27 сентября меня мобилизовали, отправили под Петербург проходить сборы. А после я оказался в зоне спецоперации. Мы находимся на территории ЛНР. Я начальник штаба одного из подразделений. Отвечаем за защиту двух стратегических дорог и населенного пункта, - поделился Войнов.

Владимир сам учит мобилизованных делать окопы, обустраивать блиндажи, готовить походную баню. Несмотря на то что возраст его солдат в среднем около 40 лет, многим нужен совет старшего товарища. Кроме этого, директор-доброволец признался «КП», что дети его школы и детсада беспрерывно поддерживают бойцов.

Школу в Шуе сейчас активно ремонтируют. Фото: vk.com/aparfenchikov

- Вспоминаю два самых трогательных случая, - говорит Владимир Войнов. - Первый - один из военных недавно рассказал жене, что перечитывает каждый день письмо девочки из дальнего поселка. Смотрю, так это же мой родной край, Шуя! Боец складывает листок треугольничком и хранит у сердца. Второй случай еще сильнее. Подходит как-то ко мне боец и спрашивает, знаю ли я такую-то девочку из четвертого класса школы в Шуе. Снова моя воспитанница! Письмо удачно так к нам в штаб попало. Я позвонил коллегам в школу, попросил организовать встречу. И вот военный вернулся в отпуск и сделал подарок девочке - задарил ее дорогими куклами. А потом они очень мило пообщались наедине, потому что он боялся перед всем классом выступать. Пообещал всегда помнить эту девочку.

По словам Войнова, часть его бойцов была на передовой в Кременной и Сватово. Все целы и невредимы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил Владимира Войнова за его решение пойти добровольцем в зону СВО. Фото: vk.com/aparfenchikov

«Облепила толпа школьников и детсадовцев»

В отпуск Владимира отпустили в конце марта - дали положенные по закону 14 дней. Директор удачно попал под конец третьей учебной четверти, так что смог посетить педсовет. Детям о возвращении не сказал - устроил сюрприз.

- Все эти дни дети бросались ко мне в объятия. Плакали, задавали бесконечные вопросы. Малыши вообще облепили толпой. Взрослые ребята тоже удивили - все хотели лично сказать, как соскучились. Мы все-таки сельская школа - одна большая семья, друг друга хорошо знаем. Честно скажу, пару раз на слезу прошибло от такого эмоционального приема, - улыбнулся Войнов.

Ежедневно в отпуске Владимира окружали дети из его школы и детсада. Он не припомнит, чтобы когда-нибудь к нему было столь большое внимание. Фото: СОЦСЕТИ

За время отдыха у Владимира почти не было свободного времени. Он обошел все классы в рамках уроков «Разговоры о важном», чтобы рассказать об опыте службы на спецоперации.

- Я всех поблагодарил за подарочки. Рассказал, что в каждом блиндаже солдаты делают целые стенды с рисунками и письмами ребятишек. Они радостно улыбались, но, конечно, даже не догадываются, насколько их поддержка важна бойцам, - отмечает директор.

Встреча с семьей показалась офицеру мимолетной: вот ты помогаешь любимой жене приготовить суп, приколотить что-то по хозяйству, а вот уже надо собирать вещи на поезд.

Подарки ребят из школы Владимира попадали и в его штаб. Солдаты бесконечно благодарны детям за письма и рисунки. Фото: СОЦСЕТИ

- Долг зовет! Дети и супруга приняли мое решение. Успокоились, что с моим подразделением вообще ничего страшного не приключалось. Верю, что в следующий отпуск приеду с победой, - подытожил майор.

Добавим, что Владимир Войнов стал Лауреатом года Карелии. Соответствующую награду ему вручил глава республики Артур Парфенчиков.

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