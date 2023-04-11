Загорают среди льдин: Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Горожане открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началась весна, температура воздуха несколько дней держится выше 10 градусов тепла и светит солнце. Истинные петербуржцы знают - самое время ловить витамин Д. Поэтому горожане прихватили полотенчики, купальники и плавки, и отправились загорать к Петропавловской крепости. И это в первой декаде апреля.

Петербуржцы отправляются загорать с первыми лучами солнца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Погода в Санкт-Петербурге настолько хорошая, что и рассказывать про нее нечего. Сегодня мы приближаемся к максимуму температуры в дневные часы в плюс 15-16 градусов, это будет самый пик повышения температуры в городе с начала месяца, - рассказал утром 11 апреля 2023 года главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Из-за реставрации моржам пришлось сменить излюбленное место для отдыха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы синоптика услышали и решили не ждать, а открывать купальный сезон. Подумаешь, на пляже еще местами лежит снег, а по Неве размеренно и идет лед. Зато как красиво. Главное, выбрать место, где нет тени. Кстати, загорающие лишились своего излюбленного места на пляже из-за того, что большую часть крепости закрыли на реставрацию, а именно: проход вдоль Невы и выходящих на нее крепостных стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин, за исключением Комендантской пристани. Работы продлятся до декабря 2024 года. Поэтому загорающим приходится ютиться у моста.

Но главное расслабиться и получать удовольствие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже если рядом пока лед Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, добавим, что такой загар от северного солнца держится дольше всего. Поэтому к началу лета петербуржцы, загоревшие у Петропавловки будут щеголять с красивой, бронзовой кожей. Разумеется, в такую погоду солнечные ванны в купальниках лучше принимать только подготовленным людям. Но остальным горожанам тоже рекомендуется почаще устраивать прогулки, пока в Петербурге светит солнце.

Правда некоторые прохожие смотрели с недоумением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается солнечной и теплой погоды, то она простоит в Петербурге недолго. Уже в четверг, 13 апреля, придет похолодание с восточными ветрами, а температура опустится до плюс 10 градусов.