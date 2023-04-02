Полная хронология и детали взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский

Собрали полную хронологию взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная трагедия произошла в Петербурге 2 апреля 2023 года - прогремел взрыв в кафе на Университетской набережной. В этот момент там проходила творческая встреча с Владленом Татарским. Это известный военкор, недавно вернувшийся с Донбасса. Татарский погиб на месте. Spb.kp.ru собрала полную хронологию о происшествии.

17:00. На это время было заявлено начало творческого вечера журналиста Владлена Татарского (Настоящее имя – Максим Фомин) «Есть такая профессия военкор». Организатором выступило движение «Кибер Фронт Z». Для этого они арендовали помещение бара на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова. Накануне здесь проходили дебаты «Новый мир по-китайски: союзник или скрытая угроза», организованный тем же движением. Вечер начался с небольшой задержкой.

18:05. По словам очевидцев, на вечере присутствовало около 100 человек. Слово взяла одна из посетительниц, которая представилась Настей. Сказала, что сделала гипсовый бюст Владлена. «Мне сказали, а вдруг это бомба и попросили оставить скульптуру на входе». – обратилась она к журналисту, на что Татарский ответил: «Несите ее сюда!» Он раскрыл статуэтку и поставил недалеко от себя.

18:10. Взрыв произошел, по словам очевидцев, через пять-семь минут после того, как Татарскому вручили бюст. По некоторым данным, взорвалось устройство на высоте в 60 см от пола. Людей оглушило, они стали выбегать из бара.

18:13. Информация о взрыве поступила в полицию. На место выдвинулись все службы. Взрыв получился мощным, около 350 граммов в тротиловом эквиваленте. Выбило стекло, весь тротуар у бара был усеян осколками. Из раскуроченного помещения выбирались люди, многие в крови. По некоторым данным, ведущего мероприятия, который стоял близко к Татарскому, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

18:45. По Университетской набережной перекрыли движение. Полицейские огородили тротуар перед кафе.

19:25. МВД официально подтвердило гибель Татарского и назвала первое количество пострадавших – 15 человек. Позже оно было увеличено до 19, а потом до 25. Владлен был известным военным журналистом, работавшим в том числе на Донбассе во время боевых действий.

19:26. Движение «Кибер Фронт Z», выступившее организатором встречи, опубликовало в своем телеграм-канале заявление: «Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе, произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но к сожалению их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание. К сожалению больше пока ничего вам сказать не можем».

Фото с места происшествия, на месте все спецслужбы города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20:10. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

20:18. К месту взрыва стали приносить цветы. Некоторые возлагали их к стоящему по соседству памятнику Трезини – полиция не подпускала людей близко к месту взрыва.

20:25. Движение по Университетской набережной частично запустили.

20:36. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о 25 пострадавших, 19 из них были госпитализированы. Также он заявил, что «взял на себя координацию работы спецслужб после взрыва в Санкт-Петербурге».

Погибший военкор Владлен Татарский. Фото: СОЦСЕТИ

21:15. Стало известно, что, по некоторым данным, девушка, которая вручила статуэтку Татарскому, находится в больнице.

21:20. Минздрав сообщил, что после взрыва в Петербурге 24 пострадавших доставлены в медучреждения, шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, 18 - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Толпа очевидцев и сотрудников спецслужб после взрыва в кафе. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

21:35. Стало известно, что среди прочих при взрыве пострадали журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин.

21:30. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что российские журналисты испытывают на себе постоянную угрозу расправы: «Именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры и узнает информацию о происходящем на Украине. Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался. Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг».

21:46. В телеграм-каналах начала появляться первая информация об имени женщины, подарившей статуэтку Татарскому. Но сведения требуют подтверждения. По словам очевидцев, на вечере женщина представилась «Настей».

22:35. Главврач Мариинской больницы - рассказал Анатолий Завражнов: «Всем пострадавшим помощь оказана на самом высоком уровне. Четверо в тяжелом и среднетяжелом состоянии сейчас находятся в операционной. У остальных – ранения легкой степени тяжести, им также оказана необходимая помощь».

23:00. Минздрав сообщает о том, что число пострадавших увеличилось до 30. Тем временем ФСБ и полиция штурмуют квартиру подозреваемой в убийстве Татарского - девушки, которая принесла на творческий вечер статуэтку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разбиты стекла, есть жертвы: Мощный взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге (подробности)

«Ее могли использовать»: Что известно о девушке, подарившей статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому на встрече в Петербурге

Девушку, передавшую статуэтку Владлену Татарскому, могли использовать (подробности)

Кто такой Владлен Татарский, которого убили в кафе Санкт-Петербурга

Чем был известен донецкий ополченец Владлен Татарский, погибший при взрыве в кафе в Петербурге (подробности)

Хохмил до последнего: Очевидец рассказал, как в кафе Петербурга взорвали военкора Владлена Татарского

Владлен Татарский был без охраны во время взрыва в кафе Петербурга (подробности)

Спрятали бомбу в подарочную статуэтку: озвучена причина взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Спрятанная в статуэтку бомба стала причиной взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года (подробности)

Полиция подтвердила гибель военкора Владлена Татарского во время теракта в кафе Петербурга

Трагедия произошла во время творческой встречи журналиста (подробности)

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб после взрыва в кафе на Университетской набережной

16 человек пострадали после взрыва в ресторане на Университетской набережной (подробности)

Уголовное дело возбудили по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

В происшествии погиб военкор Владлен Татарский (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы слышим страшные вещи»: Захарова прокомментировала Радио КП реакцию прозападных блогеров на убийство Владлена Татарского (подробнее)